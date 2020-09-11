Человеку, сделавшему фото, начали угрожать и он был вынужден быстро уйти.

Хаим Хазин, один из брацлавских хасидов, находящихся сейчас в Умани, опубликовал на своей странице в Facebook фотографию дискриминирующей таблички, увиденной им в городе. На ней на украинском языке написано: "Хасиды не обслуживаются! COVID-19". Надпись же на иврите означает "Хасидам вход запрещен".

В комментарии изданию JewishNews Хазин сказал, что табличку обнаружили утром 11 сентября у входа в магазин на улице Тищика.

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Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ) попросила сделать дополнительные фотографии, но человеку, который их делал, начали поступать угрозы, когда он подошел, поэтому он удалился оттуда.

ОЕОУ обратилась в полицию с заявлением о дискриминационной табличке. В нем говорится, что правонарушение можно квалифицировать по части 1 статьи 161 УК, так как в магазине нарушают равноправие и ограничивают законные права хасидов.

Напомним, из Украины выдворят двух граждан Израиля, громивших ограждения на могиле цадика Нахмана в Умани.

Ограничительные меры для хасидов, которые приезжают на паломничество в Умань, разработали из-за пандемии коронавируса.