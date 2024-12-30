Школьные праздники без Санта-Клауса: в Беларуси запретили западные рождественские образы, — СМИ

Классные руководители минских школ получили от местных властей распоряжение о запрете Санта-Клауса, англоязычных песен и западного рождественского декора на праздниках.

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Власти Минска, столицы Беларуси, запретили школам использовать образы Санта-Клауса и англоязычные рождественские песни во время праздничных мероприятий. Соответствующее распоряжение разослали классным руководителям, сообщает Европейское радио для Беларуси.

Европейское радио приводит текст обращения к классным руководителям, в котором говорится о запрете на детских праздниках, концертах и корпоративах Санта-Клауса, рождественских и англоязычных песен, таких как Jingle Bells, а также "иностранных" новогодних украшений.

Зато учителям рекомендуется использовать традиционные белорусские новогодние образы. Однако журналисты отмечают, что конкретные персонажи не называются.

"Можно ли использовать образ Святога Микалая или Зюзи, не сообщается", — пишут в материале.

Кроме того, журналисты отметили, что в Беларуси незаконно включать западные рождественские мелодии в кафе и торговых центрах, а также Брестский горисполком запретил рождественский декор с образами Санта-Клауса, саней с оленями, хвойные венки и западные и украинские праздничные песни в общественных местах и учебных заведениях.

Напомним, 27 декабря в сети распространился российский "социальный ролик", в котором Дед Мороз и российская ПВО сбили сани Санта-Клауса. После сбития Санты Дед Мороз говорит, что в российском небе "не нужно ничего иностранного". Видео распространилось после того, как российская ПВО сбила азербайджанский пассажирский самолет Embraer 190 над Чечней.

26 декабря американский предприниматель-миллиардер Илон Маск опубликовал свое фото в костюме Санта-Клауса. Рядом он разместил похожий снимок, сделанный в детстве.