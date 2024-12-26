Похудевший Илон Маск в костюме Санта-Клауса повторил детское фото
Миллиардер пошел по пути других знаменитостей и выбрал быстрое похудение с помощью чудо-препарата.
53-летний техномагнат и миллиардер Илон Маск на своей странице в Х опубликовал фото, где позирует у елки в костюме Санта-Клауса, а рядом разместил снимок, где он в костюме того же героя, будучи ребенком.
Ранее "взрослый" снимок Маск выставил отдельным постом, подписав его Ozempic Санта. В комментариях под фото он признался, что принимает Mounjaro, препарат, который обычно лечит диабет 2-го типа, снижая уровень сахара в крови человека.
"Как Cocaine Bear, но Санта и Ozempic! Технически, Mounjaro, но это звучит не так", — написал миллиардер.
Управление по контролю за продуктами и лекарствами одобрило Mounjaro под торговой маркой Zepbound в ноябре 2023 года в качестве препарата для контроля веса для тех, кто борется с избыточным весом или ожирением.
Маск уже выразил поддержку препаратам для снижения веса, написав в сообщении от 11 декабря на X:
"Ничто не сделает больше для улучшения здоровья, продолжительности и качества жизни американцев, чем сделали препараты GLP-1 (к которым относятся Ozempic, Wegovy, Mounjaro и Zepbound), сверхдоступные для населения. Ничто другое даже близко не стоит".
Взгляды Маска на этот вопрос расходятся с взглядами Роберта Ф. Кеннеди-младшего, которого избранный президент Дональд Трамп представил на пост главы Департамента здравоохранения и социальных служб. Вскоре после своего выдвижения в середине ноября РФК-младший выступил в ночном шоу Грега Гутфельда, где осудил тот факт, что в США ежегодно выписывается около 9 миллионов рецептов на препараты для снижения веса, такие как Ozempic.
"Мы тратим $1,6 тыс. в месяц на этот препарат. Сейчас в Конгрессе рассматривается законопроект, который сделает его доступным для всех, кто страдает избыточным весом… только это обойдется в $3 триллиона. Если мы потратим примерно пятую часть этой суммы на то, чтобы обеспечить хорошее питание, трехразовое питание, каждому мужчине, женщине и ребенку в нашей стране, мы могли бы решить проблему ожирения и эпидемии диабета в одночасье", — заявил он.
Ранее в употреблении Ozempic заподозрили и Дональда Трампа, поскольку он заметно похудел.
Напомним, Фокус писал, что кузен Илона Маска высказался о своем богатом родственнике.