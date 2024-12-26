Схудлий Ілон Маск у костюмі Санта-Клауса повторив дитяче фото

Мільярдер пішов шляхом інших знаменитостей і вибрав швидке схуднення за допомогою диво-препарату.

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53-річний техномагнат і мільярдер Ілон Маск на своїй сторінці в Х опублікував фото, де позує біля ялинки в костюмі Санта-Клауса, а поруч розмістив знімок, де він у костюмі того ж героя, проте ще дитиною.

Ілон Маск у дитинстві Фото: Elon Musk/Х і зараз Фото: Elon Musk/Х

Раніше "дорослий" знімок Маск виставив окремим постом, підписавши його Ozempic Санта. У коментарях під фото він зізнався, що приймає Mounjaro, препарат, який зазвичай лікує діабет 2-го типу, знижуючи рівень цукру в крові людини.

"Як Cocaine Bear, але Санта і Ozempic! Технічно, Mounjaro, але це звучить не так", — написав мільярдер.

Ілон Маск в образі Санта-Клауса Фото: Elon Musk/Х

Фото: Elon Musk/Х

Управління з контролю за продуктами і ліками схвалило Mounjaro під торговою маркою Zepbound у листопаді 2023 року як препарат для контролю ваги для тих, хто бореться з надмірною вагою або ожирінням.

Маск уже висловив підтримку препаратам для зниження ваги, написавши в повідомленні від 11 грудня на X:

"Ніщо не зробить більше для поліпшення здоров'я, тривалості та якості життя американців, ніж зробили препарати GLP-1 (до яких належать Ozempic, Wegovy, Mounjaro і Zepbound), наддоступні для населення. Ніщо інше навіть близько не стоїть".

Погляди Маска на це питання розходяться з поглядами Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, якого обраний президент Дональд Трамп представив на пост голови Департаменту охорони здоров'я і соціальних служб. Незабаром після свого висунення в середині листопада РФК-молодший виступив у нічному шоу Грега Гутфельда, де засудив той факт, що в США щорічно виписується приблизно 9 мільйонів рецептів на препарати для зниження ваги, як-от Ozempic.

"Ми витрачаємо $1,6 тис. на місяць на цей препарат. Зараз у Конгресі розглядають законопроєкт, який зробить його доступним для всіх, хто страждає на надлишкову вагу… тільки це обійдеться в $3 трильйони. Якщо ми витратимо приблизно п'яту частину цієї суми на те, щоб забезпечити хороше харчування, триразове харчування, кожному чоловікові, жінці та дитині в нашій країні, ми могли б розв'язати проблему ожиріння й епідемії діабету відразу", — заявив він.

Раніше у вживанні Ozempic запідозрили й Дональда Трампа, оскільки він помітно схуд.

Нагадаємо, Фокус писав, що кузен Ілона Маска висловився про свого багатого родича.