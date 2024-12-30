Шкільні свята без Санта-Клауса: у Білорусі заборонили західні різдвяні образи, — ЗМІ

Класні керівники мінських шкіл отримали від місцевої влади розпорядження про заборону Санта-Клауса, англомовних пісень і західного різдвяного декору на святах.

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Влада Мінська, столиці Білорусі, заборонила школам використовувати образи Санта-Клауса та англомовні різдвяні пісні під час святкових заходів. Відповідне розпорядження розіслали класним керівникам, повідомляє Європейське радіо для Білорусі.

Європейське радіо наводить текст звернення до класних керівників, в якому йдеться про заборону на дитячих святах, концертах і корпоративах Санта-Клауса, різдвяних та англомовних пісень, таких як Jingle Bells, а також "закордонних" новорічних прикрас.

Натомість учителям рекомендується використовувати традиційні білоруські новорічні образи. Проте журналісти зазначають, що конкретні персонажі не називаються.

"Чи можна використовувати образ Святога Мікалая або Зюзі, не повідомляють", — пишуть у матеріалі.

Крім того, журналісти зазначили, що у Білорусі незаконно вмикати західні різдвяні мелодії в кафе та торгових центрах, а також Брестський міськвиконком заборонив різдвяний декор з образами Санта-Клауса, санів з оленями, хвойні вінки та західні й українські святкові пісні в громадських місцях і навчальних закладах.

Нагадаємо, 27 грудня в мережі поширився російський "соціальний ролик", в якому Дід Мороз і російська ППО збили сани Санта-Клауса. Після збиття Санти Дід Мороз промовляє, що в російському небі "не потрібно нічого іноземного". Відео поширилося після того, як російська ППО збила азербайджанський пасажирський літак Embraer 190 над Чечнею.

26 грудня американський підприємець-мільярдер Ілон Маск опублікував своє фото в костюмі Санта-Клауса. Поруч він розмістив схожий знімок, зроблений в дитинстві.