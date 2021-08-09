"Мы давно определились": Лукашенко назвал условие размещения военных РФ в Беларуси (видео)

Президент Беларуси допускает возможность новой мировой войны, но при этом ядерное оружие РФ на территории своей страны размещать не хочет.

Если будет нужно, то в Беларуси будет не только российская база, "тут все российские войска будут размещены". Об этом сказал президент Беларуси Александр Лукашенко 9 августа во время "Большого разговора с президентом", в котором участвуют около трехсот представителей общественности, экспертного сообщества и журналистов.

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"Если будет нужно, тут не просто будет база. Тут все Вооруженные силы Российской Федерации будут размещены. В случае опасности развязывания новой мировой войны", – заявил он.

Лукашенко отметил, что в странах ЕС и "прозападных государствах располагаются многочисленные базы НАТО, на некоторых размещено ядерное оружие". По его словам, в случае малейшей угрозы они будут приведены в боевую готовность. Однако, когда речь заходит о размещении российских военных баз в Беларуси, то "Запад начинает нервничать".

"Вы чего паритесь, что у нас будет размещена российская база? Она здесь не нужна, мы с президентом Владимиром Путиным давно определились. Вы чего паритесь, если у вас база на базе сидит и этой базой погоняет, ядерным оружием бряцаете? Вы нам какие-то условия ставите? Вы сначала у себя разберитесь", – посоветовал Лукашенко.

Он пояснил, что "на данном этапе" размещать в Беларуси российские базы не выгодно ни России, ни Беларуси, в этом нет абсолютно никакого смысла.

Что же касается ядерного оружия, то Лукашенко заявил, что "никогда Россия сюда не передвинет ядерные боеголовки: они будут непосредственно под обстрелом с территории Польши и Литвы".

Отметим, союзники Соединенных Штатов по блоку НАТО среди европейских стран готовятся официально отказать Вашингтону в размещении американского ядерного оружия наземного базирования в Европе, сообщило 12 июня издание Defense News.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что возможность размещения американского ядерного оружия в Европе – исключительно теоретическая возможность, и планов на проведение таких мероприятий нет.

Напомним, по словам Лукашенко, Беларусь признает аннексированный Крым в составе России при условии, "когда последний российский олигарх начнет поставлять свою продукцию на полуостров".

Ранее Фокус разбирался, как живет Беларусь через год после протестов, и почему у Лукашенко нет поддержки населения.