"Ми давно визначилися": Лукашенко назвав умову розміщення військових РФ у Білорусі (відео)

Президент Білорусі припускає можливість нової світової війни, але при цьому ядерну зброю РФ на території своєї країни розміщувати не хоче.

Якщо знадобиться, то в Білорусі буде не тільки російська база, "тут всі російські війська будуть розміщені". Про це сказав президент Білорусі Олександр Лукашенко 9 серпня під час "Великої розмови з президентом", в якій беруть участь близько трьохсот представників громадськості, експертної спільноти та журналістів.

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"Якщо знадобиться, тут не просто буде база. Тут всі Збройні сили Російської Федерації будуть розміщені. У разі небезпеки розв'язання нової світової війни", — заявив він.

Лукашенко зазначив, що в країнах ЄС і "прозахідних державах розташовуються численні бази НАТО, на деяких розміщена ядерна зброя". За його словами, в разі найменшої загрози вони будуть приведені в бойову готовність. Однак, коли мова заходить про розміщення російських військових баз у Білорусі, то "Захід починає нервувати".

"Ви чого паритеся, що у нас буде розміщена російська база? Вона тут не потрібна, ми з президентом Володимиром Путіним давно визначилися. Ви чого паритеся, якщо у вас база на базі сидить і цією базою поганяє, ядерною зброєю брязкаєте? Ви нам якісь умови ставите? Ви спочатку у себе розберіться", — порадив Лукашенко.

Він пояснив, що "на цьому етапі" розміщувати в Білорусі російські бази не вигідно ні Росії, ні Білорусі, в цьому немає абсолютно ніякого сенсу.

Що ж стосується ядерної зброї, то Лукашенко заявив, що "ніколи Росія сюди не пересуне ядерні боєголовки: вони будуть безпосередньо під обстрілом з території Польщі і Литви".

Зазначимо, союзники Сполучених Штатів по блоку НАТО серед європейських країн готуються офіційно відмовити Вашингтону у розміщенні американської ядерної зброї наземного базування в Європі, повідомило 12 червня видання Defense News.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше неодноразово заявляв, що можливість розміщення американської ядерної зброї в Європі — виключно теоретична можливість, і планів на проведення таких заходів немає.

Нагадаємо, за словами Лукашенка, Білорусь визнає анексований Крим у складі Росії за умови, "коли останній російський олігарх почне поставляти свою продукцію на півострів".

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