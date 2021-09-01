Десятки вертольотів і літаків: Лукашенко анонсував поставки російського озброєння в армію

Президент відмовився говорити на які гроші, і які саме екземпляри техніки, але уточнив, що це буде "найсучасніше обладнання".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував передавання десятка вертольотів і літаків, а також засобів ППО в армію Білорусі. Про це повідомляє державне видання Белта.

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За словами Лукашенка, можливо, в армію надійде навіть ракетний комплекс С-400 "Тріумф".

[ + – ] С-400 Фото: Мiнобороны РФ

"Найближчим часом (я підписав позавчора розпорядження) з Російської Федерації поставлять нам (не буду говорити, за які гроші та що) десятки літаків, десятки вертольотів, найважливішого озброєння ППО. Можливо, навіть C-400. Нам вони дуже потрібні, я вже про це говорив", — заявив Лукашенко.

Він додав, що на навчаннях "Захід-2021" буде видно, чого ще не вистачає білоруській армії, і що потрібно закупити в Росії. При цьому уточнив, що це буде "найсучасніше обладнання".

Навчання "Захід-2021" пройдуть на території Росії та Білорусі. У них візьмуть участь майже 200 тисяч солдатів. А за інформацією українського президента під час маневрів буде відпрацьоване захоплення українських міст, зокрема. Одеси, Києва і Харкова.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що в разі необхідності, на території Білорусі будуть розміщені російські військові.

Раніше президент Білорусі пригрозив Україні визнати Крим частиною РФ, для цього він готовий "переступити" через офіційні документи.