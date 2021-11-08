Польща стягує сили поліції до кордону з Білоруссю (відео)

Міністр оборони країни заявляє, що зараз на кордоні сконцентровано понад 12 тис. солдатів, які "готові захистити країну".

Влада Польщі посилює безпеку на білоруському кордоні через те, що значна група мігрантів спробувала проникнути на польську територію через населений пункт Кузьниця (Підляське воєводство). Про це повідомляє Euronews.

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Маріуш Блащак, голова польського Міноборони, стверджує, що на польсько-білоруському кордоні сконцентровано понад 12 тис. солдатів, які "готові захищати країну".

У свою чергу міністр МВС Маріуш Камінський заявляє, що зараз "рішуча оборона держкордону" в пріоритеті для Польщі. Влада відстежує, як розвиваються події в Кузьниці в останні дні і "готові до будь-якого сценарію", — написав він у своєму Twitter.

Для цього залучили додаткові сили прикордонної служби, поліції та армії.

Також співробітники Міноборони Польщі виклали відео, на якому видно велику групу мігрантів за парканом, який розділяє території двох країн.

Польська влада Польщі та представники Євросоюзу звинувачують білоруського президента Олександра Лукашенка в тому, що він навмисно спрямовує мігрантів у ці країни на смугу ЄС, який ввів проти нього санкції.

У свою чергу, правозахисні організації з критикою висловлювалися щодо політики ЄС та польської влади, яка намагається стримати потоки мігрантів на своєму кордоні.

Раніше Фокус повідомляв, що Литва стягнула свої війська до кордону з Польщею та Білоруссю. Через наплив мігрантів у країні найближчим часом навіть може бути оголошено надзвичайний стан на території прикордонних регіонів, зараз на кордоні діє режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, що територіальну оборону Польщі переведено в 6-годинну боєздатність через те, що з боку Білорусі в бік Польщі прямує натовп мігрантів. Пресслужба польських спецслужб заявляє, що це лише початок. І що спроби незаконно проникнути на територію країни продовжуватимуться.