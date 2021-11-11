Жители Славутича сообщили о стрельбе на границе с Беларусью: появился ответ пограничников (фото)

По словам местных жителей, в городе были отчетливо слышны автоматные очереди рядом с государственной границей.

Жители города Славутич, который расположен рядом с Беларусью, сообщили, что слышали стрельбу на границе. Об этом информирует Telegram-канал Headlines.

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Населенный пункт находится в 10 километрах от государственной границы с Беларусью.

Подписчики из города Славутич сообщили, что рядом с границей слышали автоматные очереди и не понимают, с чем связана стрельба.

[ + – ] Стрельба в Славутиче

В пресс-службе полиции Киевской области рассказали, что жители Славутича к ним не обращались по поводу стрельбы в городе.

"Сейчас проверим эту информацию и сообщим", – говорится в сообщении.

Спикер Госупогранслужбы Андрей Демченко также успокоил и заверил, что на государственной границе спокойная обстановка.

"Нестандартных ситуаций не было", — подчеркнул спикер ведомства в комментарии журналистам.

Пресс-служба МВД, в свою очередь, в четверг сообщила, что государственную границу с Беларусью будут дополнительно защищать 8,5 тысяч военнослужащих, среди которых полицейские, бойцы Нацгвардии и ГПСУ.

Дополнительные силы были переброшены после решения СНБО на отдельные направления, где существует риск потенциального движения незаконных мигрантов из Беларуси. По словам главы МВД Дениса Монастырского, на границе также будут дежурить 15 вертолетов.

Министр внутренних дел уверен, что дополнительные силы военнослужащих позволят правоохранителям сдержать поток мигрантов.

[ + – ] Резервные силы МВД на границе с Беларусью [ + – ] Резервные силы МВД на границе с Беларусью Фото: пресс-служба МВД [ + – ] Резервные силы МВД на границе с Беларусью

Ранее Фокус сообщал, что Украина перебрасывает спецтехнику и беспилотники для укрепления границы с Беларусью. По данным МВД, силовики готовятся к возможным провокациям на фоне наплыва нелегальных мигрантов, которые пытаются прорвать границу Польши.

Также Фокус рассказывал, что в СНБО отреагировали на предложение Германии разместить в Украине мигрантов из Беларуси. Секретарь ведомства Алексей Данилов предложил немецким политикам взять беженцев из Ирака к себе домой, а при нехватке мест — разместить мигрантов в здании Бундестага.