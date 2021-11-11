Штурм польской границы является отвлекающим маневром для удара РФ по Украине, — Арестович

Нелегальные мигранты, как утверждает советник главы ОП, стали новым видом оружия в руках Владимира Путина.

Кризис с мигрантами на польско-белорусской границе был искусственно создан в качестве отвлекающего маневра для возможного удара по Украине. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил спикер украинской делегации в ТКГ и советник Офиса президента Алексей Арестович.

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По его словам, Кремль, используя ситуацию с мигрантами, принуждает Беларусь к необдуманным поступкам. В качестве примера Алексей Арестович привел недавнее заявление главы белорусского МИД о том, что Крым является российской территорий.

Спикер украинской делегации назвал нелегальных мигрантов новым оружием Владимира Путина.

"Плюс ядерные бомбардировщики будут патрулировать (границу — ред.)…представляете картинку для НАТО? С одной стороны нелегальные мигранты штурмуют границы и над этим всем летают ядерные бомбардировщики", — продолжил Алексей Арестович в эфире телеканала.

Следующие усилия РФ с вероятностью 99%, как предупреждает спикер делегации, будут направлены против Украины. Алексей Арестович назвал ситуацию на польско-белорусской границе отвлекающим маневром перед тем, как удар будет нанесен по нашей стране.

"Все понимают в Офисе президента и СНБО, какая опасность вокруг нашей границы. Нельзя рассеивать силы и усиливать критически одно направление (границы — ред.), ослабляя другое", — добавил Алексей Арестович, комментируя выделение дополнительных 8,5 военнослужащих для несения службы на участке госграницы с Беларусью.

Ранее Фокус предупреждал, что Украина усиливает границу с Беларусью с помощью спецтехники и БПЛА. Замглавы МВД Евгений Енин заверил, что Украина активно готовится к возможным провокациям из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Также 11 ноября жители приграничного Славутича сообщили в соцсетях, что слышали стрельбу на границе с Беларусью. По словам местных жителей, в населенном пункте отчетливо были слышны автоматные очереди рядом с государственной границей. В Госпогранслужбе опровергли сообщение о стрельбе и заверили, что на границе с Беларусью сохраняется спокойная обстановка.