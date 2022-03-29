Україна може отримати переваги від договору про гарантію безпеки, — Подоляк

За словами радника голови ОП, Україна може отримати як гарантії втручання у воєнний конфлікт країн-гарантів, постачання Києва зброєю, а також обов'язкове входження в ЄС.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори російсько-українських делегацій у Стамбулі дозволили закріпити низку договірних позицій, які розгляне Росія. За його словами, якщо Україна закріпить свій нейтральний статус, гарантами безпеки можуть стати країни світу з провідними арміями, зокрема, з ядерним компонентом. Вони візьмуть на себе юридичні зобов'язання щодо втручання в будь-який конфлікт на території України та постачання озброєння. Про це він повідомив у Telegram.

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Чиновник вважає, що присутність Росії поряд із США, Великобританією, Туреччиною, Німеччиною й іншими країнами як підписувачки багатостороннього договору про гарантії безпеки накладає на росіян багато додаткових обтяжень. Водночас він дозволяє Україні не йти на складний двосторонній формат. За словами Подоляка, лише в межах багатостороннього договору можна уникнути традиційної російської необов'язковості за юридичними договорами.

Які гарантії може отримати Україна

Втручання в будь-який конфлікт на території України країн-гарантів.

Негайне постачання зброї Києва, якщо знову відбудеться війна.

Обов'язкове входження України в єдиний ринок ЄС як повноцінного члена.

"Що надзвичайно важливо – і щодо фінансування об'ємних програм модернізації економіки, і щодо відмови від надмірних бюрократичних процедур на шляху входу в ЄС", — написав Подоляк.

Питання Криму

Україна та Росія проводитимуть прямі двосторонні переговори щодо кримської проблематики протягом 15 років. Радник голови ОП вважає, що це революційна пропозиція, бо так Крим повертається в переговорний порядок денний, а також дозволяє зберегти нинішні юридичні трактування Криму. Крім того, Київ і Москва відмовляться від взаємної військової ескалації на Кримському півострові. Михайло Подоляк додав, що раніше російська сторона відмовлялася від цього.

Нагадаємо, 29 березня в Стамбулі відбувся новий етап мирних переговорів України та Росії. Після них обидві сторони заговорили з обережним оптимізмом. Головним питанням, у якому сторони знайшли точки дотику, став нейтральний статус України за умови міжнародних гарантій безпеки.

Крім того, після переговорів у Стамбулі в Міноборони РФ заявили про "кардинальне" скорочення військової активності під Києвом і Черніговом. У російському оборонному відомстві пояснили таке рішення підвищенням довіри між сторонами, а також переходом договорів у "практичну площину".