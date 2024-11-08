Їх намалювали духи: вчені залучили старійшин корінного населення Амазонії для вивчення наскельних малюнків

Щоб дослідити древні малюнки в Амазонії, вчені вирішили залучити старійшин місцевих племен, які можуть пояснити зображення з точки зору корінного населення. Завдяки цьому вчені виявили неочікувані значення малюнків.

Археологи, які вивчають наскельні малюнки в колумбійській Амазонії, працюють зі старійшинами корінних народів, щоб поглибити їхнє розуміння значення стародавніх творів мистецтва. Тисячі малюнків охрою, знайдених на різних ділянках, містять зображення місцевих тварин, таких як ягуари та анаконди, які посідають чільне місце в історіях створення світу корінних народів, пише Phys.org.

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Нещодавні дослідження Ексетерського університету та його партнерів у Південній Америці зосереджені на регіоні Серранія-де-ла-Ліндоса на північному заході Колумбії. Цей спільний підхід з експертами з корінних народів має на меті інтерпретувати зображення через культурну призму.

Поєднуючи знання корінних народів з наявними академічними дослідженнями, команда дійшла висновку, що малюнки відображають символічну взаємодію між людиною і духовним світом, а не просто представляють природне середовище.

Старійшини розповіли, що ці картини — не просто продукти фізичних зусиль; вони вірили, що мистецтво створили духи Фото: Arts (2024). DOI: 10.3390/arts13040135

За словами професора Джеймі Гемпсона, ці зображення несуть глибокий зміст в межах анімістичного та перспективістського світогляду. Як заявив фахівець з ритуалів матапі Ульдеріко, "ви повинні дивитися на [мотиви] з шаманського погляду", наголошуючи на ролі творів мистецтва в культурному та духовному вираженні.

Протягом трьох польових експедицій з 2021 по 2023 рік дослідники задокументували свідчення 10 старійшин корінних народів, зокрема тих, що вільно володіють такими мовами, як десана і тукано, які поділилися своїм розумінням символічних елементів мистецтва.

До них належать теріантропні трансформації — коли фігури демонструють гібридні форми тварин і людей, наприклад, зміїно-пташино-людські комбінації. Старійшина Тукано Ісмаель Сьєрра описав цих істот як частину духовного світу, що взаємодіє з природним.

Старійшини розповіли, що ці картини — не просто продукти фізичних зусиль; вони вірили, що мистецтво створили духи. Наприклад, старійшина Десани Віктор Кайседо запитав, як стародавні художники могли дістатися до високих скель без сучасних інструментів, приписуючи зображення духовним силам.

Старійшини виділили істот, що представляють перехідний простір між землею, водою і небом, таких як ягуари й чаплі, які були пов'язані з шаманськими перетвореннями.

Вони відзначили важливість збереження цих образів як культурних артефактів, які пов'язують їхні громади зі знаннями та традиціями предків. Ці зусилля з інтеграції поглядів корінних народів у дослідження включають розробку дипломної програми з підтримки сталого туризму культурної спадщини в Амазонії.

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Доктор Гемпсон наголосив на цінності поглядів корінних народів, пояснивши, що ця співпраця дає унікальне розуміння сакрального значення наскальних малюнків, які розглядаються в рамках космології корінних народів. Такий підхід дозволяє дослідникам розуміти ці роботи як сакральні, ритуальні вирази, а не просто прикраси чи історичні записи.

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