Их нарисовали духи: ученые привлекли старейшин коренного населения Амазонии для изучения наскальных рисунков

Чтобы исследовать древние рисунки в Амазонии, ученые решили привлечь старейшин местных племен, которые могут объяснить изображения с точки зрения коренного населения. Благодаря этому ученые обнаружили неожиданные значения рисунков.

Археологи, изучающие наскальные рисунки в колумбийской Амазонии, работают со старейшинами коренных народов, чтобы углубить их понимание значения древних произведений искусства. Тысячи рисунков охрой, найденных на разных участках, содержат изображения местных животных, таких как ягуары и анаконды, которые занимают видное место в историях сотворения мира коренных народов, пишет Phys.org.

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Недавние исследования Эксетерского университета и его партнеров в Южной Америке сосредоточены на регионе Серрания-де-ла-Линдоса на северо-западе Колумбии. Этот совместный подход с экспертами из коренных народов имеет целью интерпретировать изображения через культурную призму.

Сочетая знания коренных народов с имеющимися академическими исследованиями, команда пришла к выводу, что рисунки отражают символическое взаимодействие между человеком и духовным миром, а не просто представляют природную среду.

Старейшины рассказали, что эти картины — не просто продукты физических усилий; они верили, что искусство создали духи Фото: Arts (2024). DOI: 10.3390/arts13040135

По словам профессора Джейми Гэмпсона, эти изображения несут глубокий смысл в пределах анимистического и перспективистского мировоззрения. Как заявил специалист по ритуалам матапи Ульдерико, "вы должны смотреть на [мотивы] с шаманской точки зрения", подчеркивая роль произведений искусства в культурном и духовном выражении.

В течение трех полевых экспедиций с 2021 по 2023 год исследователи задокументировали свидетельства 10 старейшин коренных народов, в частности свободно владеющих такими языками, как десана и тукано, которые поделились своим пониманием символических элементов искусства.

К ним относятся териантропные трансформации — когда фигуры демонстрируют гибридные формы животных и людей, например, змеино-птице-человеческие комбинации. Старейшина Тукано Исмаэль Сьерра описал этих существ как часть духовного мира, взаимодействующего с природным.

Старейшины рассказали, что эти картины — не просто продукты физических усилий; они верили, что искусство создали духи. Например, старейшина Десаны Виктор Кайседо спросил, как древние художники могли добраться до высоких скал без современных инструментов, приписывая изображения духовным силам.

Старейшины выделили существ, представляющих переходное пространство между землей, водой и небом, таких как ягуары и цапли, которые были связаны с шаманскими превращениями.

Они отметили важность сохранения этих образов как культурных артефактов, которые связывают их общины со знаниями и традициями предков. Эти усилия по интеграции взглядов коренных народов в исследования включают разработку дипломной программы по поддержке устойчивого туризма культурного наследия в Амазонии.

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Доктор Хэмпсон отметил ценность взглядов коренных народов, объяснив, что это сотрудничество дает уникальное понимание сакрального значения наскальных рисунков, которые рассматриваются в рамках космологии коренных народов. Такой подход позволяет исследователям понимать эти работы как сакральные, ритуальные выражения, а не просто украшения или исторические записи.

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