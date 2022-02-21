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Світ Російсько-українська війна

У ЄС ще не вирішили, які санкції запровадять проти Росії у разі визнання "ДНР" та "ЛНР"

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Прапор Росії, російське посольство
Фото: news.24tv.ua | Російський прапор

Країни Балтії вважають, що суворі санкції проти Росії мають бути запроваджені негайно, але інші члени ЄС ще не визначились.

Деякі європейські лідери закликають запровадити проти Росії санкції у разі визнання "ДНР" та "ЛНР", проте країни ЄС ще не домовилися про те, якими будуть обмеження. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела.

"За словами дипломатів і чиновників, країни (ЄС — ред.) ще не домовилися про те, які санкції будуть введені за таких обставин", — пише агентство.

Зазначається, що міністри країн Балтії закликають до негайного запровадження санкцій проти Росії.

"Так, я дійсно вважаю, що час настав", — заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Якщо ми чекатимемо дуже конкретного тригера, Росія зробить усе, щоб не дати його, одночасно розпалюючи напруженість на сході України", — заявив журналістам у Брюсселі міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

Водночас МЗС Естонії в Twitter називає визнання самопроголошених республік "грубим порушенням міжнародного права та суверенітету і територіальної цілісності України" і зазначає, що ЄС має запровадити в такому разі суворі санкції проти РФ.

"Якщо Росія ухвалить рішення про визнання так званих Донецької та Луганської Народних Республік, це стане грубим порушенням міжнародного права та суверенітету і територіальної цілісності України. ЄС має негайно запровадити суворі санкції. Закликаємо Росію до деескалації!" — йдеться у повідомленні МЗС Естонії.

Твіт МЗС Естонії

Нагадаємо, сьогодні ватажки "ЛДНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник звернулися до Путіна з проханням визнати їхню "незалежність". У процесі звернення бойовики попросили президента РФ також розпочати "співпрацю у сфері оборони".

У Росії пройшло засідання Ради безпеки, метою якого, за словами Путіна, було "визначити кроки щодо Донбасу", а саме розглянути прохання Держдуми РФ та "влади" окупованих ОРДЛО визнати незалежність "Л/ДНР".

Глава МВС Росії закликав Путіна визнати "Л/ДНР" в їхніх "історичних межах".

Президент РФ Володимир Путін сказав, що рішення про визнання "ДНР" та "ЛНР" буде ухвалено сьогодні.

У той же час фондовий ринок РФ обвалився в очікуванні рішення Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".