У ЄС ще не вирішили, які санкції запровадять проти Росії у разі визнання "ДНР" та "ЛНР"

Країни Балтії вважають, що суворі санкції проти Росії мають бути запроваджені негайно, але інші члени ЄС ще не визначились.

Деякі європейські лідери закликають запровадити проти Росії санкції у разі визнання "ДНР" та "ЛНР", проте країни ЄС ще не домовилися про те, якими будуть обмеження. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела.

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"За словами дипломатів і чиновників, країни (ЄС — ред.) ще не домовилися про те, які санкції будуть введені за таких обставин", — пише агентство.

Зазначається, що міністри країн Балтії закликають до негайного запровадження санкцій проти Росії.

"Так, я дійсно вважаю, що час настав", — заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Якщо ми чекатимемо дуже конкретного тригера, Росія зробить усе, щоб не дати його, одночасно розпалюючи напруженість на сході України", — заявив журналістам у Брюсселі міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

Водночас МЗС Естонії в Twitter називає визнання самопроголошених республік "грубим порушенням міжнародного права та суверенітету і територіальної цілісності України" і зазначає, що ЄС має запровадити в такому разі суворі санкції проти РФ.

"Якщо Росія ухвалить рішення про визнання так званих Донецької та Луганської Народних Республік, це стане грубим порушенням міжнародного права та суверенітету і територіальної цілісності України. ЄС має негайно запровадити суворі санкції. Закликаємо Росію до деескалації!" — йдеться у повідомленні МЗС Естонії.

[ + – ] Твіт МЗС Естонії

Нагадаємо, сьогодні ватажки "ЛДНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник звернулися до Путіна з проханням визнати їхню "незалежність". У процесі звернення бойовики попросили президента РФ також розпочати "співпрацю у сфері оборони".

У Росії пройшло засідання Ради безпеки, метою якого, за словами Путіна, було "визначити кроки щодо Донбасу", а саме розглянути прохання Держдуми РФ та "влади" окупованих ОРДЛО визнати незалежність "Л/ДНР".

Глава МВС Росії закликав Путіна визнати "Л/ДНР" в їхніх "історичних межах".

Президент РФ Володимир Путін сказав, що рішення про визнання "ДНР" та "ЛНР" буде ухвалено сьогодні.

У той же час фондовий ринок РФ обвалився в очікуванні рішення Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".