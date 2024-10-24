Катастрофа для смартфонов: гаджеты могут лишиться самого важного компонента

Лицензия Qualcomm на Arm аннулируется, и это может обернуться катастрофой для телефонов, компьютеров и многого другого.

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Производитель Qualcomm рискует потерять лицензию на использование технологий, разработанных ее партнером Arm. Об инциденте сообщает издание tomsguide.com.

Qualcomm разрабатывает чипы, которые используются в смартфонах, ноутбуках и многих других устройствах, которые люди используют ежедневно. На данный момент компания ведет тяжбу с Arm, которая разрабатывает наборы инструкций и детали для компьютерных чипов, а затем лицензирует их таким фирмам, как Qualcomm. Но теперь Arm пытается расторгнуть лицензионное соглашение с Qualcomm, дав ей 60-дневное предупреждение о расторжении, прежде чем она отзовет разрешение на использование своих технологий.

Источником всего этого спора является покупка Qualcomm третьей компании, Nuvia, в 2021 году. Поскольку у самой Nuvia было лицензионное соглашение с Arm, Arm подала в суд, утверждая, что Qualcomm необходимо прекратить разработку технологии Nuvia, уничтожить все разработки, сделанные до приобретения, и договориться о новых условиях лицензирования. Тем временем Qualcomm подала встречный иск, заявив, что ее текущее соглашение с Arm остается в силе, и бизнес может продолжаться как обычно.

Nuvia создавала процессоры серии Oryon для Qualcomm, которые можно увидеть в таких чипах, как недавно анонсированный чип Snapdragon 8 Elite, предназначенный для флагманских телефонов Android следующего поколения. Это ключевая часть бизнеса Qualcomm, поэтому ее оказалось так сложно разрешить, и поэтому Arm решила поднять ставки.

Многие смартфоны оснащены процессорами Qualcomm, и несколько компаний уже подтвердили, что будут использовать новый чип Snapdragon 8 Elite для своих будущих флагманов. Ноутбуки с искусственным интеллектом также раблтают на базе чипсетов Snapdragon X Elite от Qualcomm, которые используют ту же технологию Arm. Если Qualcomm потеряет свою лицензию, то производителям компьютеров, смартфонов и других устройств придется искать альтернативные чипы для своих будущих гаджетов, и быстро, пишет СМИ.

Если действие лицензии будет приостановлено, Qualcomm сможет заключить отдельные соглашения об использовании собственных полных дизайнов чипов Arm, что станет возможной временной мерой до урегулирования вопросов. Но это будет дорого, учитывая стоимость нового лицензирования и потерю существующих разработок, которые больше нельзя будет использовать.

Arm дает Qualcomm 60 дней на выполнение условий, что означает, что у двух сторон еще есть время прийти к соглашению, прежде чем будут предприняты дальнейшие юридические действия. "Будем надеяться, что компании смогут уладить ситуацию, иначе мы можем увидеть значительные потрясения в мире технологий", — резюмируют журналисты.

Ранее мы писали, что Россия наконец-то "изобрела" чипы, которые были в США еще 20 лет назад. В 2030 году в РФ будут производить процессоры на основе "суверенного" программного обеспечения на уровне чипа для iPhone 5S.