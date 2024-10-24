Катастрофа для смартфонів: гаджети можуть втратити найважливіший компонент

Ліцензія Qualcomm на Arm анулюється, і це може обернутися катастрофою для телефонів, комп'ютерів і багато чого іншого.

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Виробник Qualcomm ризикує втратити ліцензію на використання технологій, розроблених її партнером Arm. Про інцидент повідомляє видання tomsguide.com.

Qualcomm розробляє чипи, які використовуються в смартфонах, ноутбуках і багатьох інших пристроях, які люди використовують щодня. Наразі компанія веде тяжбу з Arm, яка розробляє набори інструкцій і деталі для комп'ютерних чипів, а потім ліцензує їх таким фірмам, як Qualcomm. Але тепер Arm намагається розірвати ліцензійну угоду з Qualcomm, давши їй 60-денне попередження про розірвання, перш ніж вона відкличе дозвіл на використання своїх технологій.

Джерелом усієї цієї суперечки є купівля Qualcomm третьої компанії, Nuvia, у 2021 році. Оскільки у самої Nuvia була ліцензійна угода з Arm, Arm подала до суду, стверджуючи, що Qualcomm необхідно припинити розроблення технології Nuvia, знищити всі розробки, зроблені до придбання, і домовитися про нові умови ліцензування. Тим часом Qualcomm подала зустрічний позов, заявивши, що її поточна угода з Arm залишається чинною, і бізнес може тривати як зазвичай.

Nuvia створювала процесори серії Oryon для Qualcomm, які можна побачити в таких чипах, як нещодавно анонсований чип Snapdragon 8 Elite, призначений для флагманських телефонів Android наступного покоління. Це ключова частина бізнесу Qualcomm, тому її виявилося так складно вирішити, і тому Arm вирішила підняти ставки.

Багато смартфонів оснащені процесорами Qualcomm, і кілька компаній вже підтвердили, що будуть використовувати новий чип Snapdragon 8 Elite для своїх майбутніх флагманів. Ноутбуки зі штучним інтелектом також працюють на базі чипсетів Snapdragon X Elite від Qualcomm, які використовують ту ж технологію Arm. Якщо Qualcomm втратить свою ліцензію, то виробникам комп'ютерів, смартфонів та інших пристроїв доведеться шукати альтернативні чипи для своїх майбутніх гаджетів, і швидко, пише ЗМІ.

Якщо дію ліцензії буде призупинено, Qualcomm зможе укласти окремі угоди про використання власних повних дизайнів чипів Arm, що стане можливим тимчасовим заходом до врегулювання питань. Але це буде дорого, враховуючи вартість нового ліцензування та втрату наявних розробок, які більше не можна буде використовувати.

Arm дає Qualcomm 60 днів на виконання умов, що означає, що у двох сторін ще є час дійти згоди, перш ніж будуть зроблені подальші юридичні дії. "Будемо сподіватися, що компанії зможуть залагодити ситуацію, інакше ми можемо побачити значні потрясіння у світі технологій", — резюмують журналісти.

Раніше ми писали, що Росія нарешті "винайшла" чипи, які були в США ще 20 років тому. У 2030 році в РФ вироблятимуть процесори на основі "суверенного" програмного забезпечення на рівні чипа для iPhone 5S.