Бомби й антидрони: у Литві розповіли, що купили Україні замість "Байрактара"

Крім амуніції для ЗСУ, розповів журналіст Андрюс Тапінас, за зібрані $6 млн також вдалося придбати медичну допомогу для лікарень у Черкасах, розвідувальний дрон Magylas і п'ять безпілотників DJI Matrice 300 RTK із тепловізорами. При цьому ще залишилося приблизно $1,5 млн.

Ведучий литовського телебачення і засновник Laisvės TV Андрюс Тапінас, якому вдалося зібрати майже 6 мільйонів євро на покупку "Байрактара", розповів, на що пішли гроші після того, як компанія вирішила подарувати безпілотник ЗСУ. У своєму твіті він написав, що всі зібрані кошти були витрачені на допомогу Україні.

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Тапінас повідомив, що всього було зібрано 5 971 842 євро, з яких витрачено:

1,5 млн євро на бомби для безпілотника Bayraktar;

1,5 млн євро на купівлю 110 антидронів;

343 440 євро на медичну допомогу лікарням у Черкасах, зокрема на закупівлю 96 апаратів високого тиску, 13 920 вакуумних пов'язок і 5 280 пристроїв для збирання рідини;

660 000 євро на чотири розвідувальні дрони Magylas;

44 000 євро авансу за центр обробки даних Magyla700;

50 000 на 5 безпілотників DJI Matrice 300 RTK із тепловізорами для захисників Луганської області.

Литовський телеведучий також повідомив, що з усієї зібраної суми після вищезгаданих закупівель залишилося 1 478 402 євро. За його словами, весь процес надання фінансової допомоги, зокрема переговори, закупівлі, логістика тощо, адмініструє Liberty TV власним коштом.

[ + – ] Cкрін банківських транзакцій. Джерело: Facebook Андрюса Тапінаса

[ + – ] Скрин платіжної системи Paypal. Джерело: Facebook Андрюса Тапінаса

"Подальші закупівлі плануються в координації з військовими та медичними потребами української армії. Після того, як усі гроші будуть витрачені, проводиться незалежний аудит і складається остаточний фінансовий звіт", — зазначив Тапінас.

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Нагадаємо, що турецький виробник безпілотників Bayraktar TB2, оцінивши солідарність українців, які зібрали кошти на кілька "Байрактарів", вирішив безкоштовно передати три БПЛА. Керівництво компанії Baykar Makina повідомили, що вони були зворушені солідарністю і рішучістю українців, і тому вирішили не брати плату за три TB2.

Засновник Laisvės TV Андрюс Тапінас 13 червня повідомив, що в Литві закупили 110 антидронних рушниць EDM4S Sky wipers для передавання їх на потреби ЗСУ. Згідно з його даними, на це було витрачено 1,5 млн євро.