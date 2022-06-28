Бомбы и антидроны: в Литве рассказали, что купили Украине вместо "Байрактара"

Помимо амуниции для ВСУ, рассказал журналист Андрюс Тапинас, за собранные $6 млн также удалось приобрести медицинскую помощь для больниц в Черкассах, разведывательный дрон Magylas и пять беспилотников DJI Matrice 300 RTK с тепловизорами. При этом еще осталось около $1,5 млн

Ведущий литовского телевидения и основатель Laisvės TV Андрюс Тапинас, которому удалось собрать почти 6 миллионов евро на покупку "Байрактара" рассказал, на что пошли деньги после того, как компания решила подарить беспилотник ВСУ. В своем посте в Twitter он написал, что все собранные средства были потрачены на помощь Украине.

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Тапинас сообщил, что всего было собрано 5 971 842 евро из которых потрачено:

1,5 млн евро на бомбы для беспилотника Bayraktar;

1,5 млн евро на покупку 110 антидронов;

343 440 евро на медицинскую помощь больницам в Черкассах, в том числе на закупку 96 аппаратов высокого давления, 13 920 вакуумных повязок и 5280 устройств для сбора жидкости;

660 000 евро на четыре разведывательных дрона Magylas;

44 000 евро аванса за центр обработки данных Magyla700;

50 000 на 5 беспилотников DJI Matrice 300 RTK с тепловизорами для защитников Луганской области.

Литовский телеведущий также сообщил, что из всей собранной суммы после вышеуказанных закупок остались 1 478 402 евро. По его словам весь процесс оказания финансовой помощи, в том числе переговоры, закупки, логистика и т.д., администрирует Liberty TV за свой счет.

[ + – ] Cкрин банковских транзакций. Источник: Facebook Андрюса Тапинаса

[ + – ] Скрин платежной системы Paypal. Источник: Facebook Андрюса Тапинаса

"Дальнейшие закупки планируются в координации с военными и медицинскими потребностями украинской армии. После того как все деньги будут потрачены, проводится независимый аудит и составляется окончательный финансовый отчет", — отметил Тапинас.

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Напомним, что турецкий производитель беспилотников Bayraktar TB2, оценив солидарность украинцев, которые собрали средства на несколько "Байрактаров", решил бесплатно передать три БПЛА. Руководство компании Baykar Makina сообщили, что они были тронуты солидарностью и решимостью украинцев, и поэтому решили не принимать плату за три TB2.

Основатель Laisvės TV Андрюс Тапинас 13 июня сообщил, что в Литве закупили 110 антидронных ружей EDM4S Sky wipers для передачи их для нужд ВСУ. Согласно его данным на это было потрачено 1,5 млн евро