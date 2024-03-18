"Планер чудовий, атаки ідеальні": експерт оцінив конструкцію дрона "Лютий" (фото)

Експерт назвав конструкцію українського безпілотника вдалою, а атаки на російські НПЗ — ідеальними. Він також розповів про конструктивні особливості та назвав ймовірну модель двигуна.

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У березні 2024 року українські безпілотні літальні апарати атакували кілька нафтопереробних заводів на території Росії. Канадський фізик та експерт з дронів DanielR проаналізував у соціальній мережі X (Twitter) конструкцію дрона "Лютий", який, ймовірно, брав участь в атаках, а також самі удари, на основі фото та відео з відкритих джерел.

Єдине офіційне фото "Лютого" — настільна модель з котом та квітами поруч. На ньому видно, що ця модель трьох лопатевий штовхаючий пропелер з подвійною стрілою та V-подібним хвостом. Решітки охолодження з боків вказують на встановлений двигун типу "боксер".

Модель дрона "Лютий" Фото: Twitter

Кадр з відеозапису атаки надає додаткові деталі. Більшість конструктивних особливостей, які можна побачити на моделі, можна бачити серед уламків. Видно крила та довгу трубку Піто. знизу передньої частини може бути капсула (можливо, камера).

Дрон "Лютий" у польоті Фото: Twitter

Дві темні випуклості на капоті двигуна — це повітряні фільтри, що підтверджують наявність 2-циліндрового двигуна. Ступиця пропелера розташована високо, і, схоже, там знаходиться приводний шків. Незрозумілі уламки знаходяться на верхній частині фюзеляжу.

Двигун, пропелер та крила дрона "Лютий" Фото: Twitter

Інша аварія дає більше інформації (невідомо, як були отримані уламки). Хвіст відламаний та знаходиться біля передньої частини. Лівого крила не видно. Добре видно закінцівку крила. Зчіпка та можливо довша стріла відрізняються від кадрів іншої катастрофи.

Дрон "Лютий", ймовірно підбитий, вид ззаду Фото: Twitter

Під час аварії башмак свічки запалювання пробив капот наскрізь. Колір і конструкція крила дуже схожі на дрон "Бобер". Примітно, як пропелер розташований над приводним шківом.

Більш детальний вид ззаду Фото: Twitter

Двигун дуже схожий на Hirth F23. Це двоциліндровий двигун потужністю 50 к.с. з ремінним редуктором. Редуктор швидкості дозволяє розташувати пропелер високо у корпусі літака. Існують різні варіанти цього двигуна, включно з інжекторним.

Ймовірний двигун дрона "Лютий, Hirth F23 Фото: Twitter

Від носової частини залишилося небагато. Обтічник двигуна має складне виконання. Він акуратно огинає вихлопну трубу та має повітрозабірники для охолодження. Зверху також є нерівності, можливо, це прозори для паливної системи або карбюратора.

Рештки носової частини Фото: Twitter

На цьому безпілотнику було написано "Гарячий привіт Липецькому металургійному комбінату". Це підтверджує удар по ньому 24 лютого.

"Лютий" має певну схожість з "Бобрами", але він набагато більший та досконаліший. "Лютий" має складний капот двигуна, тоді як "Бобер" не має капота. Увагу приділено дрібним деталям, наприклад, обтічникам, до яких кріпляться хвостові стріли.

Сергій Притула та дрон "Бобер" Фото: Twitter

"Планер має чудовий вигляд. Україна використала їх з майстерністю. Атаки на нафтопереробні заводи здаються ідеальними, вони виконані з плавними розворотами перед пікіруванням на термінал. Ці атаки були надзвичайно точними", — зазначає експерт.

Дрон "Лють" достатньо великий, щоб нести корисне навантаження на 1000 км, але достатньо малий, щоб виробляти їх у великих кількостях. Завдяки цьому Україна може серйозно зашкодити російському експорту, а також завдати військової шкоди Росії.

Росыяни знайшли уламки "Лютого" та невірно склали Фото: Twitter

Однак багато відео та зображень з безпілотників, які розбилися, але не вибухнули. Росіянам вдалося захопити розбитий український безпілотник "Лютий", але вони заплуталися під час складання уламків. Хвіст розмістили перед носовою частиною та переплутали ліве і праве крило.

Мотор та бойова частина БПЛА "Лютий" Фото: Twitter

Український Telegram-канал "Полковник ГШ" додав фото двигуна "Лютого" та осколково-фугасної бойової частини з підготовленими елементами ураження, орієнтовною вагою близько 40-50 кг.

Нагадаємо, у березні БПЛА "Лютий", зокрема, атакував Рязанський НПЗ за 450 км від України. Тоді безпілотник потрапив на відносно якісні відео, яки дозволяють його роздивитися. Тоді сталося влучання у вакуумну установку НПЗ, такий вибух може призвести до зупинки виробництва на тривалий час. Російські джерела також мають думку, що атакував підприємство саме "Лютий". Українській дрон-камікадзе вперше був продемонстрований у вигляді моделі у листопаді 2023 року. Відкриті джерела мітять небагато даних про безпілотник: відомо про дальність польоту понад 1000 км та вагу бойової частини 75 кг. Ці дані свідчать про можливість БПЛА завдавати потужних ударів далеко за межами України.