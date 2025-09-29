Летел атаковать Сумы: впервые зафиксирован новый дрон-камикадзе БМ-35 РФ с тепловизионной камерой (фото)

Россия в войне с Украиной начала применять новые дроны-камикадзе БМ-35, на одном из которых впервые заметили тепловизионную камеру. БпЛА летел атаковать Сумы.

Related video

Новый российский ударный беспилотник типа БМ-35 поздно вечером 28 сентября летел атаковать город, при этом он был оборудован тепловизионной камерой. Об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Дрон двигался на Сумы около 23:00 часов в воскресенье. Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении беспилотника в направлении города. Его эксперт обнаружил во время перехвата собственным оборудованием.

"Впервые вижу в перехвате моим оборудованием ударный БпЛА БМ-35 с тепловизионной камерой", — отметил Сергей "Флеш".

Также Бескрестнов показал кадр с перехвата.

Сергей "Флеш"| перехват российского БпЛА БМ-35 с тепловизионной камерой

По словам Сергея "Флеша", такая "новация" от россиян может свидетельствовать о том, что теперь атаки Сум будут и ночными.

"Похоже, теперь атаки города будут и ночные", — предположил эксперт.

Новые российские БпЛА БМ-35: что известно

Новые российские дроны-камикадзе БМ-35 ВС РФ уже применяли для атак на Сумы. Так, 8 сентября медиа "Милитарный" рассказывало, что этот БпЛА имеет аэродинамическую схему с дельтовидным крылом. Оборудован дрон двухтактным бензиновым двигателем DLE.

Кроме того, российские разработчики оборудовали беспилотник аналоговой системой передачи видеосигнала и курсовой камерой. Первая работает на частотном диапазоне 3,3 ГГц.

Отмечалось, что россияне с помощью этого типа БпЛА неоднократно атаковали прифронтовые населенные пункты. Под прицелом оказывались в частности объекты гражданской инфраструктуры.

Экспертам удалось выяснить, что новый российский дрон содержит около 40 иностранных компонентов. В частности речь идет об элементах из США и Швейцарии, а также КНР.

Напомним, 27 сентября Сергей "Флеш" рассказывал, что эхолот рыбака обнаружил глубоко в Киевском море российский "Шахед".

13 сентября Сергей "Флеш" также сообщал, что ВС РФ начали применять на войне БпЛА типа "Молния" с оптоволокном.