Летів атакувати Суми: вперше зафіксовано новий дрон-камікадзе БМ-35 РФ з тепловізійною камерою (фото)

Росія у війні з Україною почала застосовувати нові дрони-камікадзе БМ-35, на одному з яких вперше помітили тепловізійну камеру. БпЛА летів атакувати Суми.

Новий російський ударний безпілотник типу БМ-35 пізно увечері 28 вересня летів атакувати місто, при цьому він був обладнаний тепловізійною камерою. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Дрон рухався на Суми близько 23:00 години у неділю. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух безпілотника у напрямку міста. Його експерт виявив під час перехоплення власним обладнанням.

"Вперше бачу у перехопленні моїм обладнанням ударний БпЛА БМ-35 з тепловізійною камерою", — наголосив Сергій "Флеш".

Також Бескрестнов показав кадр з перехоплення.

Сергій "Флеш" | перехоплення російського БпЛА БМ-35 з тепловізійною камерою

За словами Сергія "Флеша", така "новація" від росіян може свідчити про те, що тепер атаки Сум будуть і нічними.

"Схоже, тепер атаки міста будуть і нічні", — припустив експерт.

Нові російські БпЛА БМ-35: що відомо

Нові російські дрони-камікадзе БМ-35 ЗС РФ вже застосовували для атак на Суми. Так, 8 вересня медіа "Мілітарний" розповідало, що цей БпЛА має аеродинамічну схему з дельтоподібним крилом. Обладнаний дрон двотактним бензиновим двигуном DLE.

Окрім того, російські розробники обладнали безпілотник аналоговою системою передачі відеосигналу та курсовою камерою. Перша працює на частотному діапазоні 3,3 ГГц.

Зазначалося, що росіяни за допомогою цього типу БпЛА неодноразово атакували прифронтові населені пункти. Під прицілом опинялися зокрема об'єкти цивільної інфраструктури.

Експертам вдалося з'ясувати, що новий російський дрон містить близько 40 іноземних компонентів. Зокрема йдеться про елементи зі США та Швейцарії, а також КНР.

Нагадаємо, 27 вересня Сергій "Флеш" розповідав, що ехолот рибалки виявив глибоко у Київському морі російський "Шахед".

13 вересня Сергій "Флеш" також повідомляв, що ЗС РФ почали застосовувати на війні БпЛА типу "Молния" з оптоволокном.