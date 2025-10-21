Україні потрібна "Павутина 2.0": експерт розповів про КАБи, що долітають до Дніпра (відео)

ЗС РФ вже місяцями експериментують з КАБами на реактивній тязі й, найімовірніше, масштабують їх застосування по Україні. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак попередив, що ці авіабомби здатні добивати до міста Дніпро, і розповів, як з ними боротись.

Росія почала експериментувати з керованими авіабомбами на реактивній тязі ще приблизно в середині літа 2025 року. Про це експерт повідомив в ефірі "Radio NV" 21 жовтня.

"Поки, кажемо "слава богу", їм не вдалося масштабувати цю історію. Ви абсолютно праві, що ніхто відмовлятися від цього не буде. Ще раз: дешево, сердито", — пояснив він.

Ступак розповів, що фахівці, які вже ознайомилися з першими зразками таких авіабомб після ударів по Україні, не вважають їх відчутно дорожчими. Різниця у вартості — "буквально мінімальна".

"І судячи з усього, росіяни будуть дійсно масштабувати", — визнав він.

Військовий експерт назвав питання, як протистояти таким КАБам, риторичним. Він запевнив, що над цим працюють українські інженери та інші фахівці.

"200 км майже пролітає. Давай так: до Дніпра теоретично може долітати. До Полтави ми вже бачили. А уявимо собі, якщо це буде масштабуватися, то дійсно загроза буде величезна", — зауважив Ступак.

Він пояснив, що один з методів боротьби з такими авіабомбами — це знищення носіїв. Зі слів експерта, у знищенні авіапарку РФ "змагаються" Служба безпеки України й Головне управління розвідки Міноборони, і СБУ зі своєю спецоперацією "Павутина" наразі перемагає.

"Нам потрібно щось на кшталт "Павутини 2.0". Але вже в напрямку не стратегічної, наприклад, авіації, а тактичної", — підкреслив експрацівник СБУ.

Він уточнив, що йдеться про борти, які літають вздовж лінії фронту й скидають авіабомби. Таке ж розуміння, що "треба дотягнутися" до ворожих літаків, мають українські командувачі і керівники спецслужб.

"Але в чому проблема з літаками? Це дуже мобільний засіб. Зараз, об 11:10 він ще на аеродромі, 11:15 — він вже може бути кілометрів за 20 десь у повітрі, й ти просто за ним не встигаєш. Тому тут треба підготувати засідку", — додав Ступак.

Нагадаємо, КАБ з твердопаливним реактивним прискорювачем впав за 20-30 кілометрів від Полтави. OSINT-аналітики повідомили, що така бомба здатна долати понад 200 кілометрів від точки пуск. Перші випадки її застосування зафіксували ще наприкінці весни — на початку літа 2025 року.

20 жовтня заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький проінформував, що Росія налагоджує серійне виробництво КАБів з дальністю до 200 кілометрів. Універсальні модулі, які збільшують радіус ураження, використовуються для бомб різних класів — від 250 до 3000 кілограмів.

Військовослужбовець Станіслав Бунятов попередив, що реактивні КАБи "не ідеально точні", але спричиняють в рази масштабніші руйнування за "Шахеди". Він закликав українців не ігнорувати тривоги, адже вбивство мирних жителів — один з основних способів ведення війни для РФ.