РФ запустила ракеты КНДР и "шахеды" по Украине: как отработала ПВО (инфографика)

Украинская противовоздушная оборона работала в ряде областей, удалось уничтожили большинство "шахедов". По словам командующего ПС Николая Олещука, северокорейские баллистические ракеты типа KN-23 редко, но достигают желаемых целей.

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Ночью 11 августа Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины. Для этого оккупанты использовали северокорейские баллистические ракеты KN-23 и ударные дроны типа "шахед". Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук в своем Telegram.

"В ночь на 11 августа 2024 года враг атаковал 4-мя баллистическими ракетами KN-23 из Воронежской области и 57-ю ударными БПЛА типа Shahed из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск — РФ. Также оккупанты нанесли удар по городу Покровск Донецкой области предположительно из реактивной артиллерии", — сказал Николай Олещук.

Он отметил, что в результате противовоздушного боя мобильные огневые группы Сил обороны, авиация, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ ВС уничтожили 53 дрона в Николаевской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Сумской, Ровенской и Черкасской областях.

Отдельно Олещук отметил, что северокорейские баллистические ракеты типа KN-23 хоть и редко, но достигают желаемых целей и представляют серьезную угрозу для населения.

Напомним, под атакой ВС РФ ночью 11 августа оказалась Киевская область, а именно частные жилые дома в Броварском районе. В результате вражеской атаки погиб мужчина и ребенок, ранения получили еще три человека. Также оккупанты нанесли удар по Харьковской области, под обстрелом оказалось несколько населенных пунктов.

10 августа начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх рассказал, что ВС РФ начали применять новые боеприпасы для ударов по региону. По его словам, Сумщина регулярно находится под интенсивными обстрелами.