РФ запустила ракети КНДР та "шахеди" по Україні: як відпрацювала ППО (інфографіка)

Українська протиповітряна оборона працювала в низці областей, вдалося знищили більшість "шахедів". За словами командувача ПС Миколи Олещука, північнокорейські балістичні ракети типу KN-23 рідко, але досягають бажаних цілей.

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Вночі 11 серпня Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України. Для цього окупанти використали північнокорейські балістичні ракети KN-23 та ударні дрони типу "шахед". Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму Telegram.

"У ніч на 11 серпня 2024 року ворог атакував 4-ма балістичними ракетами KN-23 із Воронезької області та 57-ма ударними БПЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ — РФ. Також окупанти завдали удару по місту Покровськ на Донеччині імовірно з реактивної артилерії", — сказав Микола Олещук.

Він зауважив, що в результаті протиповітряного бою мобільні вогневі групи Сил оборони, авіація, зенітні ракетні підрозділи й засоби РЕБ ПС знищили 53 дрони у Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській й Черкаській областях.

Окремо Олещук наголосив, що північнокорейські балістичні ракети типу KN-23 хоч і рідко, але досягають бажаних цілей та становлять серйозну загрозу для населення.

Нагадаємо, під атакою ЗС РФ вночі 11 серпня опинилася Київська область, а саме приватні житлові будинки в Броварському районі. В результаті ворожої атаки загинув чоловік та дитина, поранення отримали ще троє людей. Також окупанти завдали удару по Харківській області, під обстрілом опинилося декілька населених пунктів.

10 серпня начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх розповів, що ЗС РФ почали застосовувати нові боєприпаси для ударів по регіону. За його словами, Сумщина регулярно перебуває під інтенсивними обстрілами.