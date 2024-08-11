РФ атакувала Україну: у Київській області загинули чоловік і дитина (фото, відео)

За даними Київської ГВА, росіяни атакували регіон ракетами комплексів "Іскандер-М" або північнокорейськими KN-23. Також противник застосував безпілотники "Шахед", проте всі засоби ураження противника вдалося нейтралізувати.

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У ніч на 11 серпня Збройні сили РФ атакували Київську область. Під удар потрапили приватні житлові будинки в Броварському районі, внаслідок чого загинув один чоловік і дитина, ще троє осіб дістали важкі травми. Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Судячи з опублікованих кадрів, співробітники рятувальної служби виїхали на місце події і почали розчищення завалів, під якими залишилися люди.

"Троє людей важко травмовані, серед яких 13-річна дитина. Ще двоє: 35-річний чоловік та його 4-річний син — опинилися під завалами будівлі. На жаль, під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли загиблими", — йдеться в повідомленні.

Трагедія сталася внаслідок падіння уламків ворожих ракет. Як повідомили вночі в КМДА, на підступах до столиці працювали українські засоби протиповітряної оборони. Пізніше стало відомо, що регіон також атакували російські безпілотники.

За інформацією очільника КГВА Сергія Попка, противник завдав удару балістичними ракетами комплексів "Іскандер-М" або північнокорейськими KN-23, проте ракети були перехоплені силами ППО. Крім того, українським захисникам вдалося нейтралізувати всі запущені БПЛА росіян, які після складних маневрів намагалися атакувати Київ.

"Було відомо про кілька десятків запущених по Україні ударних БпЛА типу "Шахед". Близько десятка з них, після складних маневрів, намагалися атакувати Київ. Але силами і засобами ППО всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України", — написав чиновник.

Ракетний удар по Київській області Фото: ДСНС Ракетний удар по Київській області Фото: ДСНС Ракетний удар по Київській області Фото: ДСНС Ракетний удар по Київській області Фото: ДСНС Ракетний удар по Київській області Фото: Нацполіція Ракетний удар по Київській області Фото: Нацполіція Ракетний удар по Київській області Фото: Нацполіція Ракетний удар по Київській області Фото: Нацполіція

Російські сили також завдали удару по Харківській області. За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, під ворожий обстріл потрапили населені пункти Золочів, Курилівка, Куп'янськ, Лісова Стінка та інші.

У Золочеві внаслідок ракетного обстрілу загорівся дах 2-поверхової адміністративної будівлі. Також пошкоджено 8 приватних домоволодінь, енергомережі.

У Куп'янському районі в селі Лісова Стінка внаслідок обстрілу з РСЗВ загинув 87-річний чоловік. Також у населених пунктах регіону постраждали житлові будинки та автомобілі.

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