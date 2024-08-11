РФ атаковала Украину: в Киевской области погибли мужчина и ребенок (фото, видео)

По данным Киевской ГВА, россияне атаковали регион ракетами комплексов "Искандер-М" или северокорейскими KN-23. Также противник применил беспилотники "Шахед", однако все средства поражения противника удалось нейтрализовать.

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В ночь на 11 августа Вооруженные силы РФ атаковали Киевскую область. Под удар попали частные жилые дома в Броварском районе, в результате чего погиб один мужчина и ребенок, еще трое человек получили тяжелые травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Судя по опубликованным кадрам сотрудники спасательной службы выехали на место происшествия и начали расчистку завалов, под которыми остались люди.

"Три человека тяжело травмированы, среди которых 13-летний ребенок. Еще двое: 35-летний мужчина и его 4-летний сын — оказались под завалами здания. К сожалению, во время поисково-спасательных работ их нашли погибшими", — говорится в сообщении.

Трагедия произошла в результате падения обломков вражеских ракет. Как сообщили ночью в КГГА, на подступах к столице работали украинские средства противовоздушной обороны. Позже стало известно, что регион также атаковали российские беспилотники.

По информации главы КГВА Сергея Попко, противник нанес удар баллистическими ракетами комплексов "Искандер-М" или северокорейскими KN-23, однако ракеты были перехвачены силами ПВО. Кроме того, украинским защитникам удалось нейтрализовать все запущенные БПЛА россиян, которые после сложных маневров пытались атаковать Киев.

"Было известно о нескольких десятках запущенных по Украине ударных БпЛА типа "Шахед". Около десятка из них, после сложных маневров, пытались атаковать Киев. Но силами и средствами ПВО все ударные дроны врага были сбиты в воздушном пространстве столицы Украины", — написал чиновник.

Ракетный удар по Киевской области Фото: ГСЧС Ракетный удар по Киевской области Фото: ГСЧС Ракетный удар по Киевской области Фото: ГСЧС Ракетный удар по Киевской области Фото: ГСЧС Ракетный удар по Киевской области Фото: Нацполиция Ракетный удар по Киевской области Фото: Нацполиция Ракетный удар по Киевской области Фото: Нацполиция Ракетный удар по Киевской области Фото: Нацполиция

Российские силы также нанесли удар по Харьковской области. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, под вражеский обстрел попали населенные пункты Золочев, Куриловка, Купянск, Лесная Стенка и другие.

В Золочеве в результате ракетного обстрела загорелась крыша 2-этажного административного здания. Также повреждены 8 частных домовладений, энергосети.

В Купянском районе в селе Лесная Стенка в результате обстрела из РСЗО погиб 87-летний мужчина. Также в населенных пунктах региона пострадали жилые дома и автомобили.

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Напомним, российские войска 10 августа нанесли удар по торговому центру Константиновки Донецкой области. В результате атаки погиб инспектор сектора кадрового обеспечения Краматорского районного управления полиции Максим Кислюк, который находился в наряде.