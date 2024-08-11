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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

РФ атаковала Украину: в Киевской области погибли мужчина и ребенок (фото, видео)

ночная атака ВС РФ
Фото: Нацполиция | Последствия ночной атаки ВС РФ в Киевской обалсти

По данным Киевской ГВА, россияне атаковали регион ракетами комплексов "Искандер-М" или северокорейскими KN-23. Также противник применил беспилотники "Шахед", однако все средства поражения противника удалось нейтрализовать.

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В ночь на 11 августа Вооруженные силы РФ атаковали Киевскую область. Под удар попали частные жилые дома в Броварском районе, в результате чего погиб один мужчина и ребенок, еще трое человек получили тяжелые травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Судя по опубликованным кадрам сотрудники спасательной службы выехали на место происшествия и начали расчистку завалов, под которыми остались люди.

"Три человека тяжело травмированы, среди которых 13-летний ребенок. Еще двое: 35-летний мужчина и его 4-летний сын — оказались под завалами здания. К сожалению, во время поисково-спасательных работ их нашли погибшими", — говорится в сообщении.

Трагедия произошла в результате падения обломков вражеских ракет. Как сообщили ночью в КГГА, на подступах к столице работали украинские средства противовоздушной обороны. Позже стало известно, что регион также атаковали российские беспилотники.

По информации главы КГВА Сергея Попко, противник нанес удар баллистическими ракетами комплексов "Искандер-М" или северокорейскими KN-23, однако ракеты были перехвачены силами ПВО. Кроме того, украинским защитникам удалось нейтрализовать все запущенные БПЛА россиян, которые после сложных маневров пытались атаковать Киев.

"Было известно о нескольких десятках запущенных по Украине ударных БпЛА типа "Шахед". Около десятка из них, после сложных маневров, пытались атаковать Киев. Но силами и средствами ПВО все ударные дроны врага были сбиты в воздушном пространстве столицы Украины", — написал чиновник.

ракетный удар ВС РФ Fullscreen
Ракетный удар по Киевской области
Фото: ГСЧС
ракетный удар ВС РФ Fullscreen
Ракетный удар по Киевской области
Фото: ГСЧС
ракетный удар ВС РФ Fullscreen
Ракетный удар по Киевской области
Фото: ГСЧС
ракетный удар ВС РФ Fullscreen
Ракетный удар по Киевской области
Фото: ГСЧС
ракетный удар ВС РФ Fullscreen
Ракетный удар по Киевской области
Фото: Нацполиция
ракетный удар ВС РФ Fullscreen
Ракетный удар по Киевской области
Фото: Нацполиция
ракетный удар ВС РФ Fullscreen
Ракетный удар по Киевской области
Фото: Нацполиция
ракетный удар ВС РФ Fullscreen
Ракетный удар по Киевской области
Фото: Нацполиция
ракетный удар ВС РФ
ракетный удар ВС РФ
ракетный удар ВС РФ
ракетный удар ВС РФ
ракетный удар ВС РФ
ракетный удар ВС РФ
ракетный удар ВС РФ
ракетный удар ВС РФ

Российские силы также нанесли удар по Харьковской области. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, под вражеский обстрел попали населенные пункты Золочев, Куриловка, Купянск, Лесная Стенка и другие.

В Золочеве в результате ракетного обстрела загорелась крыша 2-этажного административного здания. Также повреждены 8 частных домовладений, энергосети.

В Купянском районе в селе Лесная Стенка в результате обстрела из РСЗО погиб 87-летний мужчина. Также в населенных пунктах региона пострадали жилые дома и автомобили.

обстрелы Харьковской области Fullscreen
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Напомним, российские войска 10 августа нанесли удар по торговому центру Константиновки Донецкой области. В результате атаки погиб инспектор сектора кадрового обеспечения Краматорского районного управления полиции Максим Кислюк, который находился в наряде.