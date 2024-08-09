Боевая часть весит 250 кг: что известно о ракете Х-38, которой ВС РФ ударили по Константиновке

Аналитики Defense Express отметили, что Х-38 имеет совершенные системы наведения и позволяет осуществлять удары с высокой точностью на относительно близких расстояниях.

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В пятницу, 9 августа, Вооруженные силы Российской Федерации атаковали город Константиновка в Донецкой области. По предварительным данным от МВД, оккупанты применили ракету Х-38. О ее основных характеристиках написал портал Defense Express.

Авиационная ракета класса "поверхность-земля" Х-38 была принята на вооружение в России еще в 2012 году, однако является малораспространенным боеприпасом. Она известна своей высокой точностью благодаря современным системам наведения.

О ракете Х-38МЛ, которая является одной из версий этого боеприпаса, начали активнее вспоминать российские военные в мае этого года. Она использует лазерное наведение, что предусматривает обязательную подсветку цели. Такой способ наведения часто осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов, что свидетельствует о "зрячести" атаки.

Носителями этих ракет являются Су-35, Су-57 и, вероятно, вертолеты Ка-52.

Общий вес Х-38 составляет 520 кг. Из них 250 кг — это боевая часть ракеты, которая часто является осколочно-фугасной, увеличивает ее разрушительный потенциал.

Дальность полета — до 40 км, а скорость достигает 2,2 Маха. Это позволяет осуществлять удары с высокой точностью на относительно близких расстояниях, что вероятно было применено во время атаки на Константиновку, учитывая близость к линии фронта (12-15 км).

Ракета Х-38МЛ Фото: Из открытых источников

Напомним, начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин заявил, что во время удара по супермаркету в Константиновке там находилось около полусотни человек. По последним данным, количество погибших возросло до 12. Также известно о 44 раненых людях.

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин считает, что нет никакой связи между ударом по колонне российской техники в Курской области и обстрелом Константиновки. Он отметил необходимость прекратить объяснять атаки россиян какими-то действиями украинцев.