Бойова частина важить 250 кг: що відомо про ракету Х-38, якою ЗС РФ вдарили по Костянтинівці

Аналітики Defense Express зазначили, що Х-38 має досконалі системи наведення і дозволяє здійснювати удари з високою точністю на відносно близьких відстанях.

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У п'ятницю, 9 серпня, Збройні сили Російської Федерації атакували місто Костянтинівка у Донецькій області. За попередніми даними від МВС, окупанти застосували ракету Х-38. Про її основні характеристики написав портал Defense Express.

Авіаційна ракета класу "поверхня-земля" Х-38 була прийнята на озброєння у Росії ще у 2012 році, однак є малорозповсюдженим боєприпасом. Вона відома своєю високою точністю завдяки сучасним системам наведення.

Про ракету Х-38МЛ, яка є однією з версій цього боєприпасу, почали активніше згадувати російські військкори у травні цього року. Вона використовує лазерне наведення, що передбачає обов'язкове підсвічування цілі. Такий спосіб наведення часто здійснюється за допомогою безпілотних літальних апаратів, що свідчить про "зрячість" атаки.

Носіями цих ракет є Су-35, Су-57 та, ймовірно, вертольоти Ка-52.

Загальна вага Х-38 складає 520 кг. З них 250 кг — це бойова частина ракети, яка часто є осколково-фугасною, збільшує її руйнівний потенціал.

Дальність польоту — до 40 км, а швидкість досягає 2,2 Маха. Це дозволяє здійснювати удари з високою точністю на відносно близьких відстанях, що ймовірно було застосовано під час атаки на Костянтинівку, враховуючи близькість до лінії фронту (12-15 км).

Ракета Х-38МЛ Фото: З відкритих джерел

Нагадаємо, начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що під час удару по супермаркету в Костянтинівці там перебувало близько пів сотні людей. За останніми даними, кількість загиблих зросла до 12. Також відомо про 44 поранених людей.

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін вважає, що немає жодного зв'язку між ударом по колоні російської техніки в Курській області і обстрілом Костянтинівки. Він наголосив на необхідності припинити пояснювати атаки росіян якимись діями українців.