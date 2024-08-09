Не відповідь на колону в Суджі: у 3 ОШБр відреагували на удар ЗС РФ по Костянтинівці

Російський удар по Костянтинівці не пов'язаний з колоною російської техніки, яка згоріла під Курськом, впевнений Максим Жорін з Третьої штурмової. На його думку, не треба ослаблювати тиск на РФ і це вплине на кінець війни.

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Військовим ЗС РФ не потрібні якісь додаткові приводи, щоб вдарити по цивільному об'єкту в будь-якій точці України. Росіяни потягом 11 років війни з Україною не раз підривали ГЕС, об'єкти у великих містах, використовували при цьому КАБи і ракети. Про те, що означає російський удар по супермаркету в Костянтинівці, заступник командира 3 окремої штурмової бригади ЗСУ, полковник Максим Жорін написав в Telegram-каналі.

Жорін пояснив, що немає жодного зв'язку між ударом по колоні російської техніки в Курській області і обстрілом Костянтинівки у Донецькій області. Військовий наголосив, що на 11 рік війни РФ слід припинити пояснювати атаки росіян якимись діями українців. На його думку, потрібно не ослаблювати ударів, і лише це принесе перемогу.

"Лише максимально агресивними діями проти рашки ми можемо наблизити завершення війни", — написав Жорін.

Удар РФ по Костянтинівці 9 серпня - реакція Максима Жоріна з 3 ОДШБр Фото: Скриншот

Обстріл Костянтинівки 9 серпня — деталі

Про удар РФ по Костянтинівці, який стався вдень 9 серпня, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Посадовець заявив, що вибух стався у приміщенні магазину "Екомаркет", у якому на той момент перебувало близько 50 мирних українців. Згідно з першою інформацією отримали поранення 11 громадян. На фото з місця подій можна побачити стовпи диму, які охопили приміщення, і перехожих, лікарів та пожежників, які поспішали рятувати людей.

Філашкін також повідомив, чим саме вдарили росіяни по Костянтинівці. Згідно з попередніми даними, ЗС РФ застосували артилерію, яка вільно дістає до населеного пункту, розташованого за 7 км від лінії боїв у Часовому Ярі.

Удар РФ по Костянтинівці - де розташований населений пункт Фото: DeepState

За годину Національна поліція уточнила дані щодо наслідків російського обстрілу. Від удару ЗС РФ загинуло щонайменше 11 українців, серед них — мінімум одна дитина. Поранено 35 громадян, пошукові роботи тривають. Вони зауважили, що удар по Костянтинівці відбувся не артилерійським снарядом, а ракетою Х-59, запущеною російським літаком.

Удар по російській колоні в Курській області, про який згадав Жорін, стався в ніч на 9 серпня. На відео, знятому випадковим свідком, можна побачити частину автотраси біля селища Октябрського. Помітно, що на обочині — близько десятка машин з особовим складом. Російські мілітарні блогери заявили, що по колоні вдарили українські ракети HIMARS.

Нагадуємо, вдень 9 серпня росЗМІ опублікували кадри пересування техніки ЗС РФ під Курськом, при цьому вказали точні координати місця, де це відбулось. Тим часом мер російського міста Курчатов повідомив, що ЗСУ можуть перебувати за "кілька десятків кілометрів" від населеного пункту та Курської АЕС.