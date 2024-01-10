Висока вирогідність жертв серед людей: окупанти вдарили ракетами по цивільному обʼєкту в Харкові

Попередньо, по місту били ракетами С-300. Удар прийшовся у Київський район міста.

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Російські окупанти ввечері, 10 січня, завдали ракетний ударів по Харкові. Було влучання в цивільний обʼєкт. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Удар прийшовся по цивільному обʼєкту. Висока вирогідність жертв серед людей, що в ньому перебували. На парковці поряд з обʼєктом горять авто, попередньо є руйнування будівлі. Туди вже виїхали усі відповідні служби", — проінформував він.

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Обстріл Харкова почався о 22:30. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ЗС РФ завдають ударів по місту і закликав жителів перебувати у безпечних місцях.

"Російські окупанти вдарили по Київському району Харкова. Попередньо — ракетами С-300. Триває огляд місця прильоту профільними службами. Пошкоджено цивільний об‘єкт. Є загорання авто, щодо постраждалих — інформація встановлюється", — доповнив Синєгубов інформацію від міського голови.

Нагадаємо, що за минулу добу, 9 січня, окупанти завдали ударів по понад 17 населених пунктах у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр. Також зруйновано медичний корпус, будівлю їдальні, пошкоджена територія закладу.

9 січня військовий оглядач Олександр Коваленко заявив, що більшість ворожих ударів за допомогою ракет Х-22 відзначилися влучанням у цивільні об'єкти та кількакілометровим відхиленням від цілі.