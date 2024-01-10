Высокая вероятность жертв среди людей: оккупанты ударили ракетами по гражданскому объекту в Харькове

Предварительно, по городу били ракетами С-300. Удар пришелся в Киевский район города.

Related video

Российские оккупанты вечером, 10 января, нанесли ракетный удар по Харькову. Было попадание в гражданский объект. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Удар пришелся по гражданскому объекту. Высокая вероятность жертв среди людей, которые в нем находились. На парковке рядом с объектом горят авто, предварительно есть разрушения здания. Туда уже выехали все соответствующие службы", — проинформировал он.

Важно

Есть ли угроза для Харькова? О чем говорят последние перемещения россиян вдоль линии фронта

Обстрел Харькова начался в 22:30. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что ВС РФ наносят удары по городу и призвал жителей находиться в безопасных местах.

"Российские оккупанты ударили по Киевскому району Харькова. Предварительно — ракетами С-300. Продолжается осмотр места прилета профильными службами. Поврежден гражданский объект. Есть возгорание авто, относительно пострадавших — информация устанавливается", — дополнил Синегубов информацию от городского головы.

Напомним, что за минувшие сутки, 9 января, оккупанты нанесли удары по более 17 населенным пунктам в Харьковской области. В результате вражеской атаки был поврежден детский лечебный оздоровительный центр. Также разрушен медицинский корпус, здание столовой, повреждена территория заведения.

9 января военный обозреватель Александр Коваленко заявил, что большинство вражеских ударов с помощью ракет Х-22 отличились попаданием в гражданские объекты и многокилометровым отклонением от цели.