ВС РФ нанесли удар по детскому оздоровительному центру в Харькове: в ОВА показали последствия (фото)

За сутки российские военные нанесли удары по более 17 населенным пунктам в Харьковской области. Оккупанты повредили опоры линий электропередач, рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Вечером 9 января Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по Харькову. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram.

"Около 23:00 российские оккупанты ударили по Харькову с территории Белгорода двумя ракетами С-300", — сказал Олег Синегубов.

Он отметил, что в результате вражеской атаки был поврежден детский лечебный оздоровительный центр. Также разрушен медицинский корпус, здание столовой, повреждена территория заведения. Никто из людей не пострадал.

Кроме этого, в течение суток 9 января российские военные нанесли удары по более 17 населенным пунктам области, а именно Уды, Веселое, Слобожанское Харьковского района, Волчанск, Малая Волчья Чугуевского района, Купянск, Ивановка Купянского района. Также авиаудары были зафиксированы по Веселому, Петропавловке, Ивановке, Табаевке, Песчаному, Берестовому Купянского района.

Кроме этого, около 9:30 из-за российского обстрела были повреждены опоры линий электропередач в селе Слобожанское Харьковского района, обошлось без пострадавших. Также в результате повторного обстрела было повреждено здание поселкового совета, окна, крыша, забор, стены и прилегающее соседнее помещение, никто не пострадал.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ночью оккупанты ударили по детскому оздоровительному лагерю на окраине города.

"Били по детскому оздоровительному лагерю на окраине города. Два прилета. Повреждены несколько зданий, но, к счастью, без пострадавших. Потому что лагерь пустой", — сказал Терехов.

Напомним, 9 января военный обозреватель Александр Коваленко заявил, что большинство вражеских ударов с помощью ракет Х-22 отличились попаданием в гражданские объекты и многокилометровым отклонением от цели.

8 января директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых рассказал, что оккупанты для ударов по Харьковской и Запорожской областях использовали северокорейские баллистические ракеты. По его словам, специалистам трудно точно установить точный тип ракет.