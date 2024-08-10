Находился в наряде: в результате удара по ТЦ в Константиновке погиб полицейский (фото)

Во время несения службы погиб 36-летний полицейский Максим Кислюк. Он получил смертельное ранение.

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В то время, когда российские войска ударили ракетой по торговому центру Константиновки Донецкой области, инспектор сектора кадрового обеспечения Краматорского районного управления полиции Максим Кислюк находился в наряде. Об этом сообщают в Национальной полиции.

Правоохранитель получил смертельное ранение.

Как отмечается, лейтенант полиции посвятил службе в органах внутренних дел 15 лет, служа добросовестно и преданно до последнего дня своей жизни.

Лейтенант полиции Максим Кислюк Фото: Нацполиция

У 36-летнего правоохранителя остались родители, жена и дети.

Что известно о погибших и раненых

В ГСЧС информируют, что в результате российского обстрела погибли 14 и ранены 44 человека. Из 8 неустановленных тел криминалисты полиции идентифицировали 5: три женщины и двое детей — девушек 2012 и 2014 г.р. Осталось идентифицировать 3 человек.

Сейчас разбор завалов торгового центра уже завершен. На месте проведения работ спасатели разобрали 76 тонн строительных конструкций.

Напомним, начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин 9 августа сообщал, что во время российского удара в помещении супермаркета в Константиновке находились почти полсотни человек.

Украинские военные отметили, что Россия вполне сознательно применяла управляемую авиационную ракету Х-38 по многолюдному месту, поскольку этот боеприпас является высокоточным оружием.