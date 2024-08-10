Перебував у наряді: внаслідок удару по ТЦ у Костянтинівці загинув поліцейський (фото)

Під час несення служби загинув 36-річний поліцейський Максим Кислюк. Він отримав смертельне поранення.

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У час, коли російські війська вдарили ракетою по торговому центру Костянтинівки на Донеччині, інспектор сектору кадрового забезпечення Краматорського районного управління поліції Максим Кислюк перебував у наряді. Про це повідомляють у Національній поліції.

Правоохоронець отримав смертельне поранення.

Як зазначається, лейтенант поліції присвятив службі в органах внутрішніх справ 15 років, служивши сумлінно та віддано до останнього дня свого життя.

Лейтенант поліції Максим Кислюк Фото: Нацполіція

У 36-річного правоохоронця залишились батьки, дружина та діти.

Що відомо про загиблих та поранених

У ДСНС інформують, що внаслідок російського обстрілу загинуло 14 та поранено 44 особи. Із 8 невстановлених тіл криміналісти поліції ідентифікували 5: три жінки та двоє дітей — дівчат 2012 та 2014 р.н. Залишилося ідентифікувати 3 осіб.

Наразі розбір завалів торговельного центру завершено. На місці проведення робіт рятувальники розібрали 76 тонн будівельних конструкцій.

Нагадаємо, начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 9 серпня повідомляв, що під час російського удару у приміщенні супермаркету в Костянтинівці перебували майже пів сотні людей.

Українські військові наголосили, що Росія цілком свідомо застосовувала керовану авіаційну ракету Х-38 по багатолюдному місцю, оскільки цей боєприпас є високоточною зброєю.