Иран угрожает атакой: Израиль начал усиливать оборону, — Bloomberg

По словам журналистов, Израиль диверсифицирует и укрепляет свою критическую инфраструктуру. Поддержание бесперебойной работы особенно важно для экономики, которая очень зависит от технологий.

Related video

Израиль усиливает свои оборонные возможности на фоне угроз со стороны Ирана. Так, мэри израильских городов подготовили сирены на батарейках, спасатели получили спутниковые телефоны. Подготовлены даже старые транзисторные радиоприемники. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По словам журналистов, Израиль диверсифицирует и укрепляет свою критическую инфраструктуру. Поддержание бесперебойной работы особенно важно для экономики, которая очень зависит от технологий.

Важно

Иран может отказаться от атаки на Израиль, — Politico

"Мы закупили бесконечное количество электроэнергии", — сказала Тамара Феклер, вице-президент по операциям, логистике и безопасности Israel Electric Corporation, крупнейшего поставщика электроэнергии в стране.

Отмечается, что даже кратковременное отключение электроэнергии может затруднить информирование израильской общественности о событиях в стране.

При этом, как позже заявили журналисты, США считают, что нападение Ирана на Израиль стало еще более вероятным и может произойти уже на этой неделе. На брифинге для журналистов представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США и их союзники должны быть готовы к этому.

Издание пишет, что союзники делают все возможное, чтобы предотвратить иранский удар, который, как они опасаются, может спровоцировать более масштабную региональную войну. Эти усилия сосредоточены на попытках "вдохнуть новую жизнь" в переговоры о прекращении огня, касающиеся войны в Газе между Израилем и ХАМАС.

При этом аккаунт "Иран на арабском языке" опубликовал в социальной сети X (ранее Twitter) загадочный пост: "2:00".

Иран угрожает Израилю Фото: Скриншот

Ранее сообщалось, что США направляют атомную подлодку и авианосец на Ближний Восток. По данным журналистов, авианосец USS Abraham Lincoln уже направили в Ближневосточный регион для замены ударной группы USS Theodore Roosevelt.

Также 10 августа стало известно, что Израиль ликвидировал еще одного командира ХАМАС. Так, ЦАХАЛ ликвидировал Самера Махмуда аль-Хаджа. Он руководил ударами по Израилю с территории Ливана.