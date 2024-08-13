Іран погрожує атакою: Ізраїль почав посилювати оборону, — Bloomberg

За словами журналістів, Ізраїль диверсифікує і зміцнює свою критичну інфраструктуру. Підтримка безперебійної роботи особливо важлива для економіки, яка дуже залежить від технологій.

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Ізраїль посилює свої оборонні можливості на тлі загроз з боку Ірану. Так, мерії ізраїльських міст підготували сирени на батарейках, рятувальники отримали супутникові телефони. Підготовлені навіть старі транзисторні радіоприймачі. Про це повідомило видання Bloomberg.

За словами журналістів, Ізраїль диверсифікує і зміцнює свою критичну інфраструктуру. Підтримка безперебійної роботи особливо важлива для економіки, яка дуже залежить від технологій.

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Іран може відмовитися від атаки на Ізраїль, — Politico

"Ми закупили нескінченну кількість електроенергії", — сказала Тамара Феклер, віцепрезидентка з операцій, логістики та безпеки Israel Electric Corporation, найбільшого постачальника електроенергії в країні.

Зазначається, що навіть короткочасне вимкнення електроенергії може ускладнити інформування ізраїльської громадськості про події в країні.

Водночас, як пізніше заявили журналісти, США вважають, що напад Ірану на Ізраїль став ще ймовірнішим і може статися вже цього тижня. На брифінгу для журналістів представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США та їхні союзники мають бути готові до цього.

Видання пише, що союзники роблять усе можливе, щоб запобігти іранському удару, який, як вони побоюються, може спровокувати більш масштабну регіональну війну. Ці зусилля зосереджені на спробах "вдихнути нове життя" в переговори про припинення вогню, що стосуються війни в Газі між Ізраїлем і ХАМАС.

При цьому акаунт "Іран арабською мовою" опублікував у соціальній мережі X (раніше Twitter) загадковий пост: "2:00".

Іран погрожує Ізраїлю Фото: Скриншот

Раніше повідомлялося, що США направляють атомний підводний човен і авіаносець на Близький Схід. За даними журналістів, авіаносець USS Abraham Lincoln уже спрямували в Близькосхідний регіон для заміни ударної групи USS Theodore Roosevelt.

Також 10 серпня стало відомо, що Ізраїль ліквідував ще одного командира ХАМАС. Так, ЦАХАЛ ліквідував Самера Махмуда аль-Хаджа. Він керував ударами по Ізраїлю з території Лівану.