Харьков в покое не оставят. Почему интенсивность обмена ударами останется высокой

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Очередная серия ударов по Харькову после череды инцидентов в России.

Тут надо четко осознавать: после — не означает вследствие.

Роспропаганда любит набрасывать историю об "ударах возмездия". Одна из фишек этого мифа — все украинские хаймарсы, самолеты, артиллеристы и операторы БПЛА якобы неотвратимо уничтожаются российскими войсками. Многие "уничтожены" по нескольку раз. Особенно не везет "иностранным наемникам" и "офицерам НАТО". Их истребляют в промышленных количествах.

Тема о "возмездии" проталкивается для воздействия на граждан Украины, чтобы привить ошибочную установку — если мы перестанем сопротивляться, то все закончится. Ничего не закончится. Наоборот.

Инциденты в РФ и российские удары по Харькову (равно как и по Киеву, Одессе и другим городам) — параллельные сюжеты.

РФ не оставляет попыток обрушить Харьков. И будет продолжать атаки до тех пор, пока ее не лишат такой возможности. Что нужно для предотвращения ударов — уже сто раз описано.

Пожар после одного из ударов по российским объектам Фото: Соцсети

Одновременно растет число инцидентов на российской территории.

А вот тут как раз история с возмездием работает в полный рост. И это видно по реакции дорогих россиян. Потому что в России не горели НПЗ, ГРЭС, нефтебазы и другие объекты, пока Путин не полез в Украину.

Роснарод, продолжая воспевать своего вождя, местами озадачен: чем больше "успехов СВО" — тем больше неприятностей в России. Вплоть до потери контроля над частью территории.

Пока логичное объяснение для основной массы: где-то в РФ сидит враг, который обманывает и царя, и людей. Поскольку явных врагов из социально неблизких элементов уже закошмарили, остались скрытые враги, маскирующиеся под лояльную общественность и псевдопатриотов.

Однако часть уже даже на видео говорит, что пора "это все" как-то заканчивать.

В ближайшие два месяца интенсивность обмена ударами будет очень высокой.

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