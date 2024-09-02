Харків у спокої не залишать. Чому інтенсивність обміну ударами залишиться високою

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Чергова серія ударів по Харкову після низки інцидентів у Росії.

Тут треба чітко усвідомлювати: після — не означає внаслідок.

Роспропаганда любить накидати історію про "удари відплати". Одна з фішок цього міфу — всі українські хаймарси, літаки, артилеристи й оператори БпЛА нібито невідворотно знищуються російськими військами. Багатьох "знищено" по кілька разів. Особливо не щастить "іноземним найманцям" і "офіцерам НАТО". Їх винищують у промислових кількостях.

Тема про "відплату" проштовхується для впливу на громадян України, щоб прищепити хибну установку — якщо ми перестанемо чинити опір, то все закінчиться. Нічого не закінчиться. Навпаки.

Інциденти в РФ і російські удари по Харкову (так само як і по Києву, Одесі та інших містах) — паралельні сюжети.

РФ не полишає спроб обвалити Харків. І продовжуватиме атаки доти, доки її не позбавлять такої можливості. Що потрібно для запобігання ударам — уже сто разів описано.

Пожежа після одного з ударів по російських об'єктах Фото: Соцмережi

Одночасно зростає кількість інцидентів на російській території.

А ось тут якраз історія з відплатою працює на повний зріст. І це видно з реакції дорогих росіян. Тому що в Росії не горіли НПЗ, ГРЕС, нафтобази та інші об'єкти, поки Путін не поліз в Україну.

Роснарод, продовжуючи оспівувати свого вождя, місцями спантеличений: що більше "успіхів СВО", то більше неприємностей у Росії. Аж до втрати контролю над частиною території.

Поки що логічне пояснення для основної маси: десь у РФ сидить ворог, який обманює і царя, і людей. Оскільки явних ворогів із соціально неблизьких елементів уже закошмарили, залишилися приховані вороги, які маскуються під лояльну громадськість і псевдопатріотів.

Однак частина вже навіть на відео каже, що пора "це все" якось закінчувати.

У найближчі два місяці інтенсивність обміну ударами буде дуже високою.

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