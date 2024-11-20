Удар Storm Shadow по России: ВСУ могли поразить командный пункт с генералами КНДР

Аналитики Defense Express предположили, по какому объекту в Курской области был бы оправдан запуск залпа из крылатых ракет. В так называемом "узле связи" на самом деле могли скрываться вражеские командиры и генералы КНДР.

Вероятно, Воздушные силы ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по объекту президента РФ Владимира Путина в Курской области. Об этом 20 ноября сообщили в Defense Express.

"Единственное логичное объяснение расхода довольно значительного количества Storm Shadow / SCALP по такому объекту — это наличие там командования группировки армии РФ в Курской области вместе с северокорейскими генералами", — отметили аналитики.

Сообщается, что россияне жалуются на удары не только баллистическими ракетами ATACMS, но и крылатыми ракетами Storm Shadow / SCALP. В частности, в сети появились кадры из поселка Марьино в Курской области.

Для атаки было применено "довольно значительное количество ракет". На обнародованном видео слышно около 15 взрывов, но часть из них может объясняться работой ПВО.

Кадры сняли вблизи исторического здания имения Барятинских, которое сейчас является санаторием и находится в ведении Управления делами президента РФ. Цель ударов — в восточной его части, и, по некоторым сообщениям, речь идет о военном объекте типа "узел связи".

Здание, вблизи которого гремели взрывы во время обстрела Storm Shadow / SCALP Фото: Defense Express

"С огромной долей вероятности речь идет далеко не о рядовом объекте связистов, а о углубленном командном пункте. Учитывая близость санатория, очень вероятно то, что им пользовалось командование группировкой российских войск в Курской области. А учитывая то, что именно там действуют и войска КНДР, не исключено, что на нем могли находиться и северокорейские генералы", — пояснили эксперты.

Место, куда были направлены ракеты Storm Shadow, на карте Фото: Defense Express

В статье говорится, что такая цель стоила бы затрат значительного количества ракет типа Storm Shadow / SCALP. Кроме того, их боевая часть весом в 450 килограммов предназначена для поражения защищенных объектов. Аналогичные командные пункты уже попадали под удар, но на временно оккупированных территориях Украины, в частности резервный КП Черноморского флота РФ в Крыму.

Аналитики напомнили, что боевая часть Storm Shadow / SCALP — типа BROACH, то есть она сначала образует отверстие в препятствии, а затем запускает туда осколочно-фугасную часть. Они подчеркнули, что информация о вероятной цели — лишь предположение.

Принцип действия боевой части типа BROACH Фото: Defense Express

Напомним, в 1000-й день полномасштабной войны ВСУ впервые запустили по России ракеты ATACMS. В СМИ со ссылкой на американского чиновника сообщили результаты воздушной атаки.

Польский военный эксперт Максимилиан Дура объяснил, для каких российских объектов представляют угрозу ракеты ATACMS и Storm Shadow из арсенала ВСУ.

В The Wall Street Journal информировали, что КНДР отправила руководить своими войсками в Украине загадочного генерал-полковника Кима Ен Бока.