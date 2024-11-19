Нові смартфони Red Magic отримають по два процесори і дуже ємні батареї (фото)

Обидва нові смартфони Red Magic отримали новітній процесор Snapdragon 8 Elite "Extreme Edition".

Компанія Nubia представила свої нові флагманські моделі смартфонів Red Magic 10 Pro і Red Magic 10 Pro+. Про це пише Hi-Tech.ua.

Нові смартфони Red Magic мають фірмовий ігровий процесор Red Core R3, що підтримує частоту 120 кадрів за секунду в роздільній здатності 2K. Моделі відрізняються ємністю акумулятора і потужністю зарядних пристроїв, хоча в основному функціоналі і схожі. Red Magic 10 Pro оснащений акумулятором ємністю 6500 мАг. Батарея підтримує зарядку потужністю 80 Вт.

Смартфон Red Magic 10 Pro

Модель Pro+ отримала батарею ємністю 7050 мАг з підтримкою зарядки потужністю 120 Вт. Варіанти зберігання також різняться: Red Magic 10 Pro пропонується з 256 ГБ або 512 ГБ вбудованого сховища і 12 ГБ оперативної пам'яті, тоді як Pro+ доступний з 512 ГБ або 1 ТБ вбудованого сховища і 16 ГБ або 24 ГБ оперативної пам'яті.

Усі конфігурації оснащені новітньою оперативною пам'яттю LPDDR5X і постійною пам'яттю UFS 4.1 Pro. Особливу увагу приділено системам охолодження. Смартфони отримали потужну багатошарову систему, що включає 3D випарний модуль, мідну фольгу і шар графена.

Також у цій серії творці вперше застосували рідкометалеве охолодження й активне охолодження за допомогою відцентрового вентилятора. Обидва смартфони оснащені 6,85-дюймовим дисплеєм BOE Q9+ AMOLED з роздільною здатністю 1216×2688 пікселів і частотою оновлення 144 Гц. Екран підтримує максимальну яскравість до 2000 потоків і оснащений вбудованою 16-мегапіксельною фронтальною камерою.

Основна камера ззаду включає два 50-мегапіксельні модулі та 2-мегапіксельний макросенсор. Смартфони також мають 3,5-мм аудіороз'єм.

Замовлення на пристрій уже відкрито, а старт продажів заплановано на 18 листопада. Ціна Red Magic 10 Pro стартує від 5299 юанів (приблизно 690 євро), тоді як модель Red Magic 10 Pro+ у спеціальній версії Golden Saga обійдеться в 9499 юанів (приблизно 1240 євро).

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