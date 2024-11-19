Новые смартфоны Red Magic получат по два процессора и очень емкие батареи (фото)

Оба новых смартфона Red Magic получили новейший процессор Snapdragon 8 Elite "Extreme Edition".

Компания Nubia представила свои новые флагманские модели смартфонов Red Magic 10 Pro и Red Magic 10 Pro+. Об этом пишет Hi-Tech.ua.

Новые смартфоны Red Magic имеют фирменный игровой процессор Red Core R3, поддерживающий частоту 120 кадров в секунду в разрешении 2K. Модели отличаются емкостью аккумулятора и мощностью зарядных устройств, хотя в основном функционале и схожи. Red Magic 10 Pro оснащен аккумулятором емкостью 6500 мАч. Батарея поддерживает зарядку мощностью 80 Вт.

Смартфон Red Magic 10 Pro

Модель Pro+ получила батарею емкостью 7050 мАч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт. Варианты хранения также различаются: Red Magic 10 Pro предлагается с 256 ГБ или 512 ГБ встроенного хранилища и 12 ГБ оперативной памяти, тогда как Pro+ доступен с 512 ГБ или 1 ТБ встроенного хранилища и 16 ГБ или 24 ГБ оперативной памяти.

Все конфигурации оснащены новейшей оперативной памятью LPDDR5X и постоянной памятью UFS 4.1 Pro. Особое внимание уделено системам охлаждения. Смартфоны получили мощную многослойную систему, включающую 3D испарительный модуль, медную фольгу и слой графена.

Также в этой серии творцы впервые применили жидкометаллическое охлаждение и активное охлаждение с помощью центробежного вентилятора.Оба смартфона оснащены 6,85-дюймовым дисплеем BOE Q9+ AMOLED с разрешением 1216×2688 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Экран поддерживает максимальную яркость до 2000 потоков и оснащен встроенной 16-мегапиксельной фронтальной камерой.

Основная камера сзади включает два 50-мегапиксельных модуля и 2-мегапиксельный макросенсор. Смартфоны также имеют 3,5-мм аудиоразъем.

Заказ на устройство уже открыт, а старт продаж запланирован на 18 ноября. Цена Red Magic 10 Pro стартует от 5299 юаней (примерно 690 евро), тогда как модель Red Magic 10 Pro+ в специальной версии Golden Saga обойдется в 9499 юаней (примерно 1240 евро).

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