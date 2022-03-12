Зеленский анонсировал отмену НДС на топливо и рассказал о потерях российских войск (видео)

Президент также сообщил о переговорах с ЕС по поводу новых санкций в отношении РФ и гуманитарном грузе для осажденного Мариуполя.

Верховная Рада рассмотрит инициативу об отмене НДС и акциза на топливо, в осажденный Мариуполь направляется гуманитарные грузы, а российские войска терпят самый большой удар за последние десятки лет. Об этом в своем ежедневном обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

Глава государства заявил, что сегодня в Мелитополе около двух тысяч человек вышли на митинг против оккупации и с требованием освободить похищенного российскими силами мэра Ивана Федорова.

"Если в Мелитополе против оккупации выходят две тысячи человек, сколько должно быть у вас (в России) против войны? Чтобы было по честному, чтобы было по справедливости. Вчера оккупанты захватили в плен мэра Мелитополя Ивана Федорова. Общество города требует освободить его. И это очень важно", — сказал Зеленский.

Также президент заявил, что он обращался к канцлеру Германии Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону по поводу освобождения Федорова.

Зеленский добавил, что российские войска терпят "колоссальные" потери — "это самый большой удар по российской армии за десятки лет". Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения боеспособность потеряла 31 батальонно-тактическая группа РФ. При этом глава государства отметил, что российские военные уже сдаются в плен не по одному, а целыми группами, также часть сил захватчика пытается покинуть территорию страны, чтобы попасть домой. Рассказал президент и о больших потерях РФ в плане военной техники: "В большинстве армий мира нет столько всего, сколько русские войска потеряли за время вторжения в наше государство".

Зеленский также сообщил, что сегодня снова был отправлен гуманитарный груз в Мариуполь и попытки обеспечить город помощью будут предприниматься ежедневно. И, несмотря на то, что украинские войска гарантируют "полную тишину" по гуманитарному маршруту, будет ли доставлен груз в город зависит от сил РФ.

Помимо этого президент рассказал о двух направлениях работы с Евросоюзом — вступление Украины в ЕС и введение нового пакета санкций в отношении России.

"Ожидаем новый пакет санкций Европы против Российской Федерации, чтобы побуждать ее к миру. К миру на нашей земле. Чтобы там поняли, их экономика просто не переживет эту войну", — сказал глава государства.

Зеленский также упомянул, что Кабинет министров одобрил инициативу об отмене акциза и НДС на топливо, в частности, на бензин и дизель.

"Это делается не только в контексте посевной кампании, которую нужно начинать, как всегда, очень быстро, срочно. Но и в расчете на нужды всех наших граждан Украины. Чтобы не было дефицита горючего в стране. Чтобы цены были стабильными. Правительство свою часть работы сделало. Теперь дело за депутатами Верховной Рады… Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук уже занимается организацией соответствующего заседания", — сказал президент.

Также Зеленский сообщил о решении Кабмина компенсировать украинским громадам, принимающие переселенцев из районов боевых действий, оплату коммунальных услуг.

"По предварительной оценке, общины минимум десяти областей Украины получат конкретные деньги от центральных властей, чтобы переселенцы были обеспечены всем", — сказал президент.

Тем временем в Минобороны Беларуси сообщили о переброске пяти батальонов к границе с Украиной, однако заверили, что республика не будет участвовать в российско-украинской войне.

Также мы писали, что войска РФ захватили восточные окрестности Мариуполя.