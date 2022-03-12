Войска РФ захватили восточные окрестности Мариуполя, — Генштаб ВСУ

Город продолжает находиться в осаде, сегодня украинские власти в очередной раз попытаются доставить туда гуманитарный груз.

Вооруженные силы РФ захватили восточные окрестности Мариуполя Донецкой области, в то время как город продолжает находиться в осаде. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в субботу, 12 марта в Facebook.

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"Противник захватил восточные окрестности Мариуполя", — говорится в сообщении.

По словам пресс-службы Генштаба, основные усилия противника сконцентрированы на захвате не только Мариуполя, но и Северодонецка, областного центра Луганской области.

[ + – ] Пост Генерального штаба ВСУ

В свою очередь глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил, что Мариуполь продолжает находиться в окружении российских войск и гуманитарная катастрофа в городе по состоянию на 12 марта не решена. В это время в Мариуполь направляется гуманитарная колонна, однако прогнозировать, дойдет ли она в город пока невозможно из-за постоянных обстрелов со стороны войск РФ.

Напомним, 10 марта мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что войска РФ обстреливают город каждые 30 минут. Противник атакует жилые массивы из запрещенного оружия, "Градов" и гаубиц.

Также мы писали, что 9 марта российские войска разбомбили роддом и детскую больницу в центре Мариуполя, пострадали 17 человек. Три человека, в том числе маленькая девочка, погибли.