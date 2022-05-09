Появилось первое видео работы американских гаубиц М777 на Донбассе

Всего украинская армия будет иметь на вооружении около 100 таких орудий.

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Украинские военные применяют американские гаубицы М777 на востоке Украины. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ"

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Один из первых выстрелов гаубицы опубликовал главный редактор издания Юрий Бутусов. Расчет артиллеристов заряжает гаубицу, а затем стреляет из нее где-то в степях Донбасса. Как пишут авторы, расчеты уже уничтожают российских оккупантов.

М777 — это легкие гаубицы калибром 155-мм. Они имеют скорострельность от 2 до 5 выстрелов в минуту. В зависимости от типа снаряда, способна вести стрельбу на дистанцию до 40 км.

О первом применении гаубиц написали в телеграм-канале Deep State еще 5 мая. Тогда же стало известно, что огонь ведется реактивно-активными снарядами М549. Его дальность — 40 км.

Напомним, 2 мая Пентагон опубликовал кадры погрузки гаубиц М777 для ВСУ. В Украину доставили уже абсолютное большинство орудий. Всего армия получит около 100 гаубиц.