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Появилось первое видео работы американских гаубиц М777 на Донбассе

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примнение гаубиц м777
М777 гаубица

Всего украинская армия будет иметь на вооружении около 100 таких орудий.

Украинские военные применяют американские гаубицы М777 на востоке Украины. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ"

Один из первых выстрелов гаубицы опубликовал главный редактор издания Юрий Бутусов. Расчет артиллеристов заряжает гаубицу, а затем стреляет из нее где-то в степях Донбасса. Как пишут авторы, расчеты уже уничтожают российских оккупантов.

М777 — это легкие гаубицы калибром 155-мм. Они имеют скорострельность от 2 до 5 выстрелов в минуту. В зависимости от типа снаряда, способна вести стрельбу на дистанцию до 40 км.

О первом применении гаубиц написали в телеграм-канале Deep State еще 5 мая. Тогда же стало известно, что огонь ведется реактивно-активными снарядами М549. Его дальность — 40 км.

Напомним, 2 мая Пентагон опубликовал кадры погрузки гаубиц М777 для ВСУ. В Украину доставили уже абсолютное большинство орудий. Всего армия получит около 100 гаубиц.