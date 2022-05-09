З'явилося перше відео роботи американських гаубиць М777 на Донбасі

Загалом українська армія матиме на озброєнні близько 100 таких знарядь.

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Українські військові застосовують американські гаубиці М777 на сході України. Про це повідомляє "Цензор.НЕТ"

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Один із перших пострілів гаубиці опублікував головний редактор видання Юрій Бутусов. Розрахунок артилеристів заряджає гаубицю, а потім стріляє з неї десь у степах Донбасу. Як пишуть автори, розрахунки вже знищують російських окупантів.

М777 — це легкі гаубиці калібром 155-мм. Вони мають скорострільність від 2 до 5 пострілів за хвилину. Залежно від типу снаряда здатна вести стрільбу на дистанцію до 40 км.

Про перше застосування гаубиць написали в телеграм-каналі Deep State ще 5 травня. Тоді стало відомо, що вогонь ведеться реактивно-активними снарядами М549. Їхня дальність — 40 км.

Нагадаємо, 2 травня Пентагон опублікував кадри завантаження гаубиць М777 для ЗСУ. В Україну доставили вже абсолютну більшість знарядь. Загалом армія отримає близько 100 гаубиць.