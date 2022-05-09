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З'явилося перше відео роботи американських гаубиць М777 на Донбасі

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застосування гаубиць м777
М777 гаубиця

Загалом українська армія матиме на озброєнні близько 100 таких знарядь.

Українські військові застосовують американські гаубиці М777 на сході України. Про це повідомляє "Цензор.НЕТ"

Один із перших пострілів гаубиці опублікував головний редактор видання Юрій Бутусов. Розрахунок артилеристів заряджає гаубицю, а потім стріляє з неї десь у степах Донбасу. Як пишуть автори, розрахунки вже знищують російських окупантів.

М777 — це легкі гаубиці калібром 155-мм. Вони мають скорострільність від 2 до 5 пострілів за хвилину. Залежно від типу снаряда здатна вести стрільбу на дистанцію до 40 км.

Про перше застосування гаубиць написали в телеграм-каналі Deep State ще 5 травня. Тоді стало відомо, що вогонь ведеться реактивно-активними снарядами М549. Їхня дальність — 40 км.

Нагадаємо, 2 травня Пентагон опублікував кадри завантаження гаубиць М777 для ЗСУ. В Україну доставили вже абсолютну більшість знарядь. Загалом армія отримає близько 100 гаубиць.