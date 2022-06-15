Украина будет получать разведданные от США для нанесения ударов с помощью РСЗО, — Пентагон
В Минобороны США рассказали, что вскоре РСЗО HIMARS и MLRS будут использоваться украинскими военными. Они помогут ВСУ эффективно поражать позиции российских войск.
Вооруженные силы Украины будут получать от США разведывательные данные для нанесения ударов по целям российских войск с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом заявил заместитель главы Пентагона по политическим делам Колин Кол на брифинге, передает The Washington Post.
По его словам, это будет касаться вражеских целей на украинской территории. Кол ожидает, что вскоре РСЗО HIMARS и MLRS будут использоваться украинскими военными. Кроме того, в США нацелены продолжать поставлять в Украину такой вид вооружения.
"Мы предоставим украинцам то, что им необходимо, для нанесения ударов по целям на украинской территории, которые они будут выбирать. Мы ожидаем, что эти системы вскоре окажутся в бою. Мы привержены продолжению поставок этой боевой техники", — сказал он.
В Минобороны США также рассказали, что американские разведданные помогут украинской армии эффективно поражать позиции ВС РФ. При этом, не понадобится расходовать лишние боекомплекты. Колин Кол заявил, что благодаря чрезвычайно точности и мощи РСЗО HIMARS и MLRS можно сравнить с авиаударами.
Напомним, 9 июня генерал армии США Марк Милли рассказал, что украинским военным хватит 3-4 недели для обучения на РСЗО HIMARS. По его словам, было решено разработать ускоренную программу, поскольку в ВСУ очень хорошие артиллеристы, их не нужно учить с нуля.
3 июня стало известно, что бойцы ВСУ уже начали осваивать РСЗО HIMARS. Установки заранее перебросили в одну из стран Европы, чтобы обучение и дальнейшее применение HIMARS началось как можно скорее.
1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что в рамках нового пакета военной помощи Украина получит РСЗО HIMARS. Кроме того, США передадут гаубицы, вертолеты, тысячи Javelin и Stinger, а также новую партию дронов-убийц Switchblade.