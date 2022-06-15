Украина будет получать разведданные от США для нанесения ударов с помощью РСЗО, — Пентагон

В Минобороны США рассказали, что вскоре РСЗО HIMARS и MLRS будут использоваться украинскими военными. Они помогут ВСУ эффективно поражать позиции российских войск.

Вооруженные силы Украины будут получать от США разведывательные данные для нанесения ударов по целям российских войск с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом заявил заместитель главы Пентагона по политическим делам Колин Кол на брифинге, передает The Washington Post.

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По его словам, это будет касаться вражеских целей на украинской территории. Кол ожидает, что вскоре РСЗО HIMARS и MLRS будут использоваться украинскими военными. Кроме того, в США нацелены продолжать поставлять в Украину такой вид вооружения.

"Мы предоставим украинцам то, что им необходимо, для нанесения ударов по целям на украинской территории, которые они будут выбирать. Мы ожидаем, что эти системы вскоре окажутся в бою. Мы привержены продолжению поставок этой боевой техники", — сказал он.

В Минобороны США также рассказали, что американские разведданные помогут украинской армии эффективно поражать позиции ВС РФ. При этом, не понадобится расходовать лишние боекомплекты. Колин Кол заявил, что благодаря чрезвычайно точности и мощи РСЗО HIMARS и MLRS можно сравнить с авиаударами.

Напомним, 9 июня генерал армии США Марк Милли рассказал, что украинским военным хватит 3-4 недели для обучения на РСЗО HIMARS. По его словам, было решено разработать ускоренную программу, поскольку в ВСУ очень хорошие артиллеристы, их не нужно учить с нуля.

3 июня стало известно, что бойцы ВСУ уже начали осваивать РСЗО HIMARS. Установки заранее перебросили в одну из стран Европы, чтобы обучение и дальнейшее применение HIMARS началось как можно скорее.

1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что в рамках нового пакета военной помощи Украина получит РСЗО HIMARS. Кроме того, США передадут гаубицы, вертолеты, тысячи Javelin и Stinger, а также новую партию дронов-убийц Switchblade.