Україна отримуватиме розвіддані від США для завдання ударів за допомогою РСЗВ, — Пентагон

У Міноборони США розповіли, що незабаром РСЗВ HIMARS та MLRS використовуватимуть українські військові. Вони допоможуть ЗСУ ефективно вражати позиції російських військ.

Збройні сили України отримуватимуть від США розвідувальні дані для завдання ударів по цілях російських військ за допомогою реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Про це заявив заступник глави Пентагону з політичних справ Колін Кол на брифінгу, передає The Washington Post.

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За його словами, це стосуватиметься ворожих цілей на українській території. Кол очікує, що незабаром РСЗВ HIMARS та MLRS використовуватимуть українські військові. Крім того, у США мають на меті продовжувати постачати в Україну такий вид озброєння.

"Ми надамо українцям те, що їм необхідно, для завдання ударів по цілях на українській території, які вони обиратимуть. Ми очікуємо, що ці системи незабаром опиняться в бою. Ми віддані продовженню поставок цієї бойової техніки", — сказав він.

У Міноборони США також розповіли, що американські розвіддані допоможуть українській армії ефективно вражати позиції ЗС РФ. Водночас не потрібно витрачати зайві боєкомплекти. Колін Кол заявив, що завдяки надзвичайно точності та потужності РСЗВ HIMARS та MLRS можна порівняти з авіаударами.

Нагадаємо, 9 червня генерал армії США Марк Міллі розповів, що українським військовим вистачить 3-4 тижні для навчання на РСЗВ HIMARS. За його словами, вирішено розробити прискорену програму, оскільки у ЗСУ дуже хороші артилеристи, їх не потрібно вчити з нуля.

3 червня стало відомо, що бійці ЗСУ вже почали освоювати РСЗВ HIMARS. Установки заздалегідь перекинули в одну з країн Європи, щоб навчання та подальше застосування HIMARS розпочалося якнайшвидше.

1 червня президент США Джо Байден підтвердив, що в межах нового пакета військової допомоги Україна отримає РСЗВ HIMARS. Крім того, США передадуть гаубиці, вертольоти, тисячі Javelin та Stinger, а також нову партію дронів-убивць Switchblade.