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Военный Фокус Российско-украинская война

Нет даже у США: Украина получит береговые комплексы с Harpoon нового образца

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поставки harpoon
Пуск противокорабельной ракеты из наземной пусковой установки

Украинская армия получит мобильную версию комплексов на колесном шасси. Новая платформа была создана по заказу Пентагона.

Американский Пентагон анонсировал новые пакет военной помощи Украине на 1 млрд долларов, в который войдут комплексы береговой охраны Haroopon. Как сообщает Defense One, речь идет о комплексах нового образца.

Украинские военные получат два комплекса с ракетами Harpoon. Они построены на колесном шасси. А новая платформа для них был создана американскими компаниями по заказу Минобороны США. Как сообщили в Пентагоне, комплексы передадут другие страны.

На обучение и производство ракетных комплексов понадобится несколько месяцев, сообщил чиновник из Пентагона.

Компания Boeing разрабатывала новые модификации берегового комплекса Harpoon по заказу Тайваня. Контракт на изготовление и поставки комплексов был подписан в мае 2021 года через американскую программу межправительственных иностранных военных продаж. Все 25 батарей должны будут поступить заказчику до 2028 года.

Напомним, 15 июня завершилась встреча в формате Рамштайн-3. ВСУ получат вертолеты, дальнобойную артиллерию и РСЗО от союзников. Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи, в который войдут снаряды для РСЗО и артиллерии вместе с другим оружием.