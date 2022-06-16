Нет даже у США: Украина получит береговые комплексы с Harpoon нового образца

Украинская армия получит мобильную версию комплексов на колесном шасси. Новая платформа была создана по заказу Пентагона.

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Американский Пентагон анонсировал новые пакет военной помощи Украине на 1 млрд долларов, в который войдут комплексы береговой охраны Haroopon. Как сообщает Defense One, речь идет о комплексах нового образца.

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Украинские военные получат два комплекса с ракетами Harpoon. Они построены на колесном шасси. А новая платформа для них был создана американскими компаниями по заказу Минобороны США. Как сообщили в Пентагоне, комплексы передадут другие страны.

На обучение и производство ракетных комплексов понадобится несколько месяцев, сообщил чиновник из Пентагона.

Компания Boeing разрабатывала новые модификации берегового комплекса Harpoon по заказу Тайваня. Контракт на изготовление и поставки комплексов был подписан в мае 2021 года через американскую программу межправительственных иностранных военных продаж. Все 25 батарей должны будут поступить заказчику до 2028 года.

Напомним, 15 июня завершилась встреча в формате Рамштайн-3. ВСУ получат вертолеты, дальнобойную артиллерию и РСЗО от союзников. Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи, в который войдут снаряды для РСЗО и артиллерии вместе с другим оружием.