Ракеты Harpoon, снаряды к РСЗО и артиллерии: США объявят новую военную помощь Украине, — СМИ

По информации журналистов, сумма новой военной помощи составляет около $1 млрд и будет разделена на две категории. Украина получит избыточные средства обороны и другое вооружение, в том числе противокорабельные ракетные установки Harpoon, которые защитят побережье.

Белый Дом в среду, 15 июня должен объявить новую военную помощь Украине на сумму около $1 млрд. В него войдут противокорабельные ракетные системы, артиллерийские ракеты и снаряды для гаубиц. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на источники.

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Пакет помощи может быть разделен на две категории:

передача избыточных средств обороны из запасов США;

другое оружие, финансируемое Инициативой содействия безопасности Украины — отдельная санкционированная Конгрессом программа.

По информации журналистов, США передадут Украине дополнительные ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые были отправлены в Украину, а также артиллерийские выстрелы для гаубиц M777 и запасные части.

Также ожидается, что Киев получит наземные противокорабельные ракетные установки Harpoon, приборы радиосвязи и ночного видения.

Что известно о ракетах Harpoon?

Harpoon — это ракета американского производства, которую можно запускать с надводных кораблей, подводных лодок, с береговых комплексов или с воздуха. Ее максимальная дальность составляет около 140-315 км, это зависит от варианта модификации. Она летит со скоростью 864 км/час, а масса ее боевой части составляет 225 или 235 кг.

Напомним, 1 июня в Белом Доме объявили о новой военной помощи Украине на около $700 млн. Туда вошли РСЗО HIMARS, гаубицы, противотанковые системы, вертолеты, зенитные комплексы Stinger и другое вооружение.

Ранее, 19 мая сообщалось, что Украине хотят предоставить ракеты Harpoon и NSM. Такая дальнобойная артиллерия поможет снять блокаду Черного моря и возобновить поставки сельхозпродукции по другие страны.

23 мая стало известно, что Дания также планирует отправить в Украину противокорабельные ракеты Harpoon. Глава Пентагона заявил, что ракеты будут переданы для защиты украинского побережья.